Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ağırlıyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı.Erdoğan Vucic ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Balkanlar'da bölgesel sahiplenmeyle huzur ve refahı desteklediklerini belirterek "Barışın ve huzurun tesis için çalışıyoruz." dedi.

BARIŞ VE HUZUR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Son olarak 11 Ekim 2024 tarihinde Belgrad'da, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin dördüncü toplantısını gerçekleştirmiştik. Aradan geçen süre zarfında gerek ikili münasebetlerimizde gerekse bölgesel ve küresel meselelerde önemli gelişmeler yaşandı.

Bugün kendisiyle bu gelişmelerin ilişkilerimize yansımalarını değerlendirip, ileriye yönelik atacağımız adımları istişare ettik. Barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilhassa Balkanlar'da istikrarın korunması ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi açısından neler yapabileceğimizi ele aldık.

TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Sırbistan ile her geçen gün artan ticaret ve yatırımlarımız, ilişkilerimizin adeta lokomotifi durumundadır. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EXPO 2027'ye katılacağımızı daha önce duyurmuştuk.

Bu önemli etkinliğin ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek için ilave bir vesile teşkil edeceğini düşünüyoruz. Yatırımcılarımızın Sırbistan'a gösterdikleri alaka bizleri memnun ediyor. 2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken, bugün bu rakam bin 500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı ise 300 milyon doları bulmuştur. Müteahhitlerimiz ise üstlendikleri yüzü aşkın projeyle Sırbistan'da konut, yol ve altyapı üretimine destek oluyor. Bu noktaya ulaşmamızda değerli dostumun, altyapı yatırımlarını ve büyümeyi esas alan kalkınma stratejisinin etkisi olduğu görülmektedir. Bizim de Sırbistanlı yatırımcıları Türkiye'ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.