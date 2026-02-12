Aktarmalı geçişlerde ise birinci aktarma 31,27 lira, ikinci aktarma 24,02 lira, üçüncü ve sonraki aktarmalar 15,62 lira olarak uygulanacak. Yeni tarifeler 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Fotoğraf-A Haber Arşiv

DENİZ HATLARINDA DA ARTIŞ

Şehir Hatları ve özel deniz motorlarında da yeni tarife uygulanacak. Buna göre; Bostancı-Adalar hattında tam bilet ücreti 156,26 liraya, Kabataş-Adalar hattında ise 247,44 liraya yükseldi. Deniz yolu taşımacılığında ücretlendirme, ada hatları hariç olmak üzere mil bazlı tarifeye göre uygulanacak.

TAKSİ ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

Kararla birlikte taksilerde taksimetre açılış ücreti 65,40 liraya, kilometre başına ücret 43,56 liraya yükseldi. Zaman tarifesi saatlik 544,45 lira olarak belirlenirken, kısa mesafe ücreti ise 210 lira oldu.