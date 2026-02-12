İBB'den ulaşıma yeni zam! Yüzde 20'lik artış kabul edildi: İşte yeni tarife | İBB'nin zam karnesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen artışla beraber tarife listesi değişti. İETT otobüsleri, raylı sistemler, metrobüs ve şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik tam bilet ücreti 42 liraya yükseldi. 1 Ocak 2023 ve 12 Şubat 2026 arasındaki ulaşım maliyetlerindeki dev artış dikkat çekti. Buna göre 2023 yılının Ocak ayından bu yana genel toplu taşımaya yüzde 324, taksi ücretlerine ise yüzde 425 artış yapıldı.
Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İBB Meclisi toplantısında komisyonlara sevk edilen kentteki toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine zam öngören tekliflerle ilgili çalışmalarını tamamladı.
YÜZDE 20 ZAM!
İBB Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.
2023'TEN BU YANA DUDAK UÇUKLATAN ARTIŞ
1 Ocak 2023 ve 12 Şubat 2026 arasındaki ulaşım maliyetlerindeki dev artış dikkat çekti. Buna göre 2023 yılının Ocak ayından bu yana genel toplu taşımaya yüzde 324, taksi ücretlerine ise yüzde 425 artış yapıldı.
İSTANBUL KART BİLET FİYATLARI YÜKSELDİ
Alınan karar doğrultusunda İETT otobüsleri, raylı sistemler, metrobüs ve şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik tam bilet ücreti 42 liraya yükseldi. Öğrenci bileti 20,50 lira, 30 yaş ve üzeri indirimli öğrenci bilet ücreti 37,80 lira 60-65 yaş arası bilet ücreti ise 30,07 lira olarak belirlendi.