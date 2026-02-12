CANLI YAYIN

Barışın teminatı Türkiye! Başkan Erdoğan'dan Balkanlar'da istikrar mesajı: Huzur için çalışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i ağırladı. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vucic'i resmi törenle karşıladı. Erdoğan Vucic ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Balkanlar'da bölgesel sahiplenmeyle huzur ve refahı desteklediklerini belirterek "Barışın ve huzurun tesis için çalışıyoruz." dedi.

Erdoğan Vucic ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN: SIRBİSTAN İLE TİCARET HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Vucic ile son olarak 11 Ekim 2024'te Belgrad'da 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Aradan geçen süre zarfında gerek ikili münasebetlerde gerek bölgesel ve küresel meselelerde önemli gelişmeler yaşandığını belirten Erdoğan, Vucic ile bu gelişmelerin Türkiye-Sırbistan ilişkilerine etkilerini değerlendirip, ileriye yönelik atılacak adımları istişare ettiklerini söyledi.

Erdoğan, Balkanlar'da istikrarın korunması ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi açısından neler yapabileceklerini ele aldıklarını dile getirdi.

TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Sırbistan ile her geçen gün artan ticaret ve yatırımların ilişkilerin adeta lokomotifi durumunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da gerçekleştirilecek Expo 2027'ye katılacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu önemli etkinliğin ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek için ilave bir vesile teşkil edeceğini düşünüyoruz. Yatırımcılarımızın Sırbistan'a gösterdikleri alaka bizleri memnun ediyor. 2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken, bugün bu rakam 1500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur."

"UÇUŞLARIN ARTIRILMASI KONUSUNU DEĞERLENDİRDİK"

Müteahhitlerin ise üstlendikleri 100'ü aşkın projeyle Sırbistan'da konut, yol ve altyapı üretimine destek olduğunu belirten Erdoğan, bu noktaya ulaşmalarında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in altyapı yatırımları ve büyümeyi esas alan kalkınma stratejisinin etkisi olduğunun görüldüğünü söyledi. Erdoğan, "Bizim de Sırbistan'dan yatırımcıları Türkiye'ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Beşeri ilişkilerin, münasebetlerinin önemli bir boyutunu oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, halkların birbirini daha yakından tanıma isteğinin en güzel tezahürünün artan karşılıklı turist sayıları olduğuna işaret etti.

Erdoğan, "Bugün Türkiye, Sırp turistler için ikinci turizm güzergahıdır. Vatandaşlarımız da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bu ziyaretleri daha da artırmak ve kolaylaştırmak için Türkiye ile Sırbistan arasında uçuşların artırılması konusunu da bugün değerlendirdik." diye konuştu.

Sırbistan'da Türkçe öğrenimine yoğun bir ilgi gördüklerini ifade eden Erdoğan, bu ilginin Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlar tarafından layıkıyla karşılanması için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

"BİZİM İÇİN MÜSTESNA YERE SAHİP BALKANLARI ASLA İHMAL ETMİYORUZ"

Sırbistan'la Türkiye arasında dostluk köprüsü olarak gördükleri Sancak Bölgesi'nin kalkınması için yapılabilecekleri Vucic'le ele aldıklarını aktaran Erdoğan, Vucic'in bölgenin kalkındırılmasına yönelik projelerini takip ettiklerini söyledi. Erdoğan, Sırbistan'daki Müslüman toplumunun yaklaşan Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda bizim için müstesna yere sahip Balkanları asla ihmal etmiyoruz. Sayın Vucic'in ziyaretini de bu manada çok kıymetli görüyorum. Bir yandan bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerimizi tahkim ederken, diğer yandan da bölgesel sahiplenmeyi esas alan girişimlerle halklarımızın huzur ve refahını desteklemeye matuf koşulları oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu yaklaşımımızın en yeni örneklerinden olan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısına 23 Ocak 2026'da İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Ben bu platformda verdiği şahsi destekten ötürü Sayın Vucic'e teşekkür etmek istiyorum."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e ziyaretleri için tekrar teşekkür eden Erdoğan, bugün alınan kararların ülkeler ve bölge için hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in daveti üzerine "İnşallah mayıs, haziran bu iki ay içerisinde biz de Belgrad ve Novi Pazar'a ziyaretimizi geniş bir ekiple yapacağız." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Vucic, birbirini uzun zamandır tanıyan iki dost ülke olarak çok açık ve güzel görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, tarafların birbirine saygıyla yaklaştığını söyledi.

ERDOĞAN BÜYÜK DÜNYA LİDERİ

Erdoğan'ın sadece Türkiye ve bölgede değil, aynı zamanda dünyada büyük bir lider olduğunun altını çizen Vucic, görüşmede vardıkları sonuçların önemini vurguladı.

Vucic, birkaç yıl önce iki ülke arasındaki 800-900 milyon dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara yükseltme hedefi belirlendiğinde buna yönelik şüpheci bir yaklaşım sergilediğini aktararak, "Şu anda 3,5 milyara (dolar) ulaşmış durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanının bir hedef olarak belirlediği şey aslında iyi bir yöntemdi. Bunu ifade ettiği için de son derece büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi.

"Sırbistan, Türkiye'den çok daha küçük bir ülke. Türkiye için en önemli ortak olamayacağımızı biliyoruz. Ama Türkiye, Sırbistan için son derece önemli bir ortak." diye konuşan Vucic, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri ve savunma alanlarında oynadığı önemli rolün farkında olduklarını anlattı.

Vucic, Türkiye'nin Sırbistan'daki yatırımlarını toplantıda ele aldıkları bilgisini paylaşarak, Türk firmalarının özellikle Sırbistan'ın gelir düzeyi düşük bölgelerinde yaptığı yatırımlar ve bunların oluşturduğu iş fırsatlarının bazı Sırplarca bilinmediğini söyledi.

"Ümit ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize gerçekleştireceği en büyük ziyareti organize edeceğiz." diyen Vucic, Kraljevo, Sancak bölgesi, Novi Pazar ve Jarinje'ye ilişkin ulaştırma ve altyapı projelerine imza atacaklarını bildirdi.

Vucic, Türk firmalarının kara yolu projelerinin yanı sıra Belgrad-Niş şehirleri arasındaki demir yolu projesi ihalesini kazandığına işaret ederek, "Özellikle iş çevreleri için son derece önemli olan Sofya-Budapeşte bağlantı projesini de kazandılar." diye konuştu. Bağlantı projesinin Türk, Sırp ve başka ülkelerden turistler için kolaylık sağlayacağından bahseden Vucic, yabancıların İstanbul üzerinden Türkiye'deki başka şehirleri de ziyaret edebileceğine dikkati çekti.

Vucic, Türk firmalarının Sırbistan'da güvende hissetmelerini istediklerini kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SIRBİSTAN ZİYARETİ

Vucic, Türkiye'nin 2027'de Sırbistan'da düzenlenecek EXPO'ya katılmayı kabul etmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, hem Erdoğan'a hem de dış politika ekibine teşekkürlerini sundu. Bu katılımın Sırbistan için çok anlamlı olduğunu ifade eden Vucic, Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti sırasında zaman ayırabilirse Belgrad ve Sancak bölgelerini ziyaret edebileceklerini ve bu bölgelerdeki gelişmeleri değerlendirebileceklerini aktardı.

Vucic, bu bölgelerdeki halkın Erdoğan'ı çok sıcak şekilde karşılayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son olarak ortak komitemizden bahsettik. Önümüzdeki ay itibariyle çok yoğun bir program olacak. Bizim tarafımızdan bir eş başkan atandı ve 26'sında yine parlamentoda dostluk grubu kurulacak dolayısıyla bizim geciktiğimiz, bizim sorumluluğumuzda bulunan birçok konu artık çözümlenmiş olacak. Bu konuda düzeltici adımlar atıldı. Bu şekilde, önümüzdeki dönemde son derece somut sonuçlara ulaşabileceğiz. Şu aşamaya kadar yaptıklarımız da beni çok memnun ediyor."

BALKAN BARIŞ PLATFORMU VURGUSU

Erdoğan'ın Balkan Barış Platformu girişiminin son derece önemli olduğunu bildiren Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan Barış Platformu inisiyatifini destekliyorum. Bu son derece önemli ve eğer tabii ki bir davet iletilirse bu inisiyatifi de kabul ederim. Eminim ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bununla birlikte başka inisiyatifleri, girişimleri de olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vucic, Balkanlarda halkları bir araya getirmenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan çok daha deneyimli bir lider. Zaman zaman ben bir şey söylüyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı her zaman bunu çok beğenmeyebiliyor. Ama çok akil bir kişi olduğu için aslında biraz buradaki tozun ortadan kalkmasını bekliyor. Barışın nasıl tesis edilmesi gerektiğini çok iyi bilen bir lider olarak, bu konuda her zaman bizi dinlediğiniz, dinlemek istediğiniz için teşekkür etmek istiyorum."

Barışı korumak isteyen, gerçek liderlere saygı duyan bir ülkeden geldiğine işaret eden Vucic, Erdoğan'ın liderliğine çok saygı duyduklarını aktardı.

Vucic, Erdoğan'ın ziyaretini büyük bir istekle beklediğini ve bunun için büyük bir hazırlık yapacaklarını ifade etti.

Batı Balkanlar'da birçok konuyla ilgili bir görüş teatisinde bulunduklarına dikkati çeken Vucic, "Bugün ilk defa askeri ve teknik alandaki işbirliğinden, ordular arasındaki işbirliğinden bahsettik. Eğer bir işbirliği gerçekleştirebilirsek, burada hep birlikte barışı koruyabileceğimize ve bütün uluslar için güzel bir gelecek sağlayabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, misafirperverliğinden dolayı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Dünyadaki misafirperverliği Türkiye'deki misafirperverlikle karşılaştırmak her zaman çok zor, ancak siz bizim misafirimiz olduğunuzda en azından size de bu hissiyatı yaşatmak istiyoruz." dedi.

