Ankara'nın konuğu Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Başkan Erdoğan resmi törenle karşılayacak

Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ağırlayacak.

BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRAR VURGULU GÖRÜŞME

Erdoğan-Vucic görüşmesinde, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin yanısıra bölgesel barış ve istikrara yönelik adımlar görüşülecek. Savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların çıktıları görüşmelerde ele alınacak.