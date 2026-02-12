Ankara'nın konuğu Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Başkan Erdoğan resmi törenle karşılayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i ağırlayacak. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel barış ve istikrar konuları ele alınacak, savunma sanayii başta olmak üzere iş birliği alanları değerlendirilecek.
BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRAR VURGULU GÖRÜŞME
Erdoğan-Vucic görüşmesinde, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin yanısıra bölgesel barış ve istikrara yönelik adımlar görüşülecek. Savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların çıktıları görüşmelerde ele alınacak.
ULUSLARARASI MESELELER DE MASADA
Balkanlarda istikrar, Rusya -Ukrayna Savaşı, Gazze'deki son durum, İran'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel mevzuların görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.
5 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ
Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artışla 3 milyar dolara yükseldi. İkili ticaret hacminin, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen hedef çerçevesinde 5 milyar dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.