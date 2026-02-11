TBMM'de CHP'den provokasyon! Kürsü işgali ile törene engel olmaya çalıştılar

Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çitfçi, TBMM Genel Kurulu'nda, yemin etti. Yemin töreni sırasında CHP provokasyona soyunarak skandala imza attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, bugün TBMM Genel Kurulunda ant içti. CHP'nin kürsü işgaline rağmen Gürlek ve Çiftçi, AK Partili vekillerin arasında yemin ederek görevlerine resmen başladı.

TBMM Genel Kurulu, trafik düzenlemelerini içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, teklife ilişkin görüşmeler öncesinde yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yemin etti. Yemin öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in bakanlık görevine atanması anayasaya aykırıdır. Kendisi İstanbul'da yargıyı siyasallaştırmıştır" dedi.

Fotoğraf-DHA

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise atamanın anayasaya aykırı olmadığını belirterek, "Anayasa ve İç Tüzük hükmü açıktır. Atanan bakanların milletin huzurunda yemin etmesi gerekir. Bize bu yetkiyi milletimiz vermiştir. Yüzde 53 oy aldık. Murat Bey, 'Bu yetkiyi nereden aldınız?' diyor. Bu yetkiyi anayasadan, milletin verdiği helal oylardan alıyoruz" diye konuştu.

"USUL TARTIŞMASI AÇMANIZI TALEP EDİYORUM"

Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Anayasa ve İç Tüzük hükümlerini okudu ve yemin töreni işleminin aykırı olmadığını söyledi. Bunun üzerine tekrar söz alan CHP'li Emir, "Anayasa uyarınca hakimler ve savcılar görevlerinden istifa etmedikleri sürece siyaset yapamazlar. Adalet Bakanlığı siyasi bir görev olduğuna göre ve şu halde başsavcılık görevinin devam edip etmediği konusunda tereddüt vardır. Görevden alındığı veya istifa ettiği yönünde bizde bir malumat yoktur. Bu nedenle usul tartışması açmanızı talep ediyorum" dedi.