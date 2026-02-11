Ramazan seferberliği başlıyor! AK Parti 81 ilde gönül sofraları kuracak

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 12:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Ramazan ayı programları için start verdi. Partinin MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar ve milletvekilleri “Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir” sloganıyla 81 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek. Şehit yakınları, gaziler, engelliler ve ihtiyaç sahipleri gönül sofralarında buluşacak.