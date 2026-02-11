Ramazan seferberliği başlıyor! AK Parti 81 ilde gönül sofraları kuracak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Ramazan ayı programları için start verdi. Partinin MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar ve milletvekilleri “Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir” sloganıyla 81 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek. Şehit yakınları, gaziler, engelliler ve ihtiyaç sahipleri gönül sofralarında buluşacak.
AK Parti'nin Ramazan ayı programı, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunularak onaylandı.
DEPREMZEDELERE YENİ UYGULAMA
"Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir" sloganıyla hayata geçirilecek çalışmaların öncelikli başlığı, depremzede vatandaşlara yönelik hazırlanan "Yeni Evim, İlk İftarım" uygulaması oldu.
Bu kapsamda, deprem sonrası konutları teslim edilen ailelerle iftar sofraları kurularak Ramazan bereketi ve dayanışma duygusu paylaşılacak.
81 İLDE GÖNÜL SOFRALARI KURULACAK
Teşkilat mensuplarının katılımıyla 81 ilde gerçekleştirilecek ziyaretlerde, yetim çocuklara yönelik özel iftar programları düzenlenecek. Ayrıca evlilik kredisi desteğinden yararlanan genç çiftler evlerinde ziyaret edilerek iftar sofralarına konuk olunacak.
Ramazan atmosferini şehirlere yaymak amacıyla il ve ilçe teşkilat binaları ile mahalleler geleneksel Ramazan süslemeleriyle donatılacak.
GAZZE VE DEPREM ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILACAK
Ramazan ayı boyunca camilerde ve teşkilat merkezlerinde mukabele programları yapılırken, teravih sonrası çay sohbetleriyle vatandaşlarla samimi buluşmalar gerçekleştirilecek. Üniversite kampüslerinde kurulacak gençlik çadırları ve iftar sofralarıyla gençlere yönelik çalışmalar sürdürülecek.
Programlar kapsamında Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekilecek, depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirleri ziyaret edilerek dualarla yad edilecek.