CHP'de bitmeyen yaprak dökümü: Partiden kaçış sürüyor

CHP’de son iki yılda 30 belediye başkanı partiden istifa ederken 66 belediye meclis üyesi de partiyle yollarını ayırdı. İstifa zincirinin son halkası Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu. Partide yaşanan krizler ve tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.

CHP'de işler yolunda gitmiyor. Aradan geçen 2 yıllık süreçte 30 belediye başkanı partiden istifa etti. Parti ile bağlarını koparan belediye meclis üyesi sayısı 66'ya ulaştı.

ZİNCİRİN SON HALKASI MESUT ÖZARSLAN

CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen istifa zincirinin son halkası Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu. Küfürlerin ve tehditlerin havada uçuştuğu bu süreç, CHP'li belediyelerde 2 yıldır devam eden büyük krizlerin son örneği oldu.

NE OLMUŞTU?

Belediye başkanlarının bir kısmı bağımsız kalmayı tercih ederken, bir kısmı diğer partilere geçiş yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel'in istifaları uzun süre konuşulmuştu.