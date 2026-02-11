TBMM'de CHP'den provokasyon! Kürsü işgali ile törene engel olmaya çalıştılar | AK Partili Yenişehirlioğlu A Haber'de

Adalet Bakanlığına getirilen Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı. 2 yeni bakan bugün TBMM'de ant içerek göreve başladı. Bakan Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM'de yemin töreni sırasında CHP'liler provokasyona soyunarak 2 yeni bakanın yemini engellenmeye çalıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, bugün TBMM Genel Kurulunda ant içti.

TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde Başkan Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına Akın Gürlek'in, İçişleri Bakanlığına ise Mustafa Çiftçi'nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet etti.

CHP'DEN SKANDAL KÜRSÜ İŞGALİ!

CHP'liler kürsü işgal etmeye çalıştı. AK Partili vekillerin kalkan oluşturarak 2 yeni bakanı koruduğu provokasyonda CHP'liler adeta bir skandala imza attı.

PROVOKASYONA RAĞMÖEN YEMİN EDİLDİ

Bakan Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM'de yemin etmesi CHP'liler tarafından engellenmeye çalışıldı.

CHP'li vekiller Adalet Bakanı Akın Gürlek'e müdahale etmeye çalışırken AK Partili vekil Osman Gökçek araya girip CHP'li vekilleri uzaklaştırdı. O CHP'lilerin skandal anları ise tepkiye neden oldu. Gürlek ve Çiftçi, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda yemin ederek göreve başladı.

MECLİS'TE DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ GERGİNLİK

Meclis Genel Kurulu'ndan çıkıp yayına katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Daha önce pek çok kürsü işgaline tanık olduk ancak bir yemin töreninin, temsilî demokrasi çerçevesinde barbarlığa varan bir boyuta erişmiş olması hakikaten her açıdan üzücüydü" ifadelerini kullandı. Genel kurulda yüksek bir stres ve gerginlik ortamının hakim olduğunu belirten Müderrisoğlu, "Grup başkanvekilleri Meclis Başkanlığı'nın arkadaki çalışma bölümüne geçerek bir mutabakat tesis etmeye çalıştılar. Ancak CHP'nin kürsü işgali noktasında bir hazırlık yaptığına dair bilgiler basın locasına ulaştığında, biz de grup başkanvekillerinin tavırlarına odaklandık" sözleriyle süreci aktardı.

UZLAŞMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Müderrisoğlu, Meclis çatısı altındaki gerilimin tırmandığı anlara dair gözlemlerini aktarırken, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül'ün başlangıçta kendi grubuna dönerek sakin olunması yönünde telkinde bulunduğunu kaydetti. Ancak muhalefet cephesinde tansiyonun düşmediğini vurgulayan Müderrisoğlu, "CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın kaşlarını kaldırarak uzlaşma yok anlamında kendi grubuna verdiği mesajla birlikte, Meclis'te ciddi bir kavganın yaşanabileceği izlenimi bizde de oluştu" şeklinde konuştu.

SİYASAL ANARŞİZM VE DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Yemin töreni sırasında yaşananları sert bir dille eleştiren Okan Müderrisoğlu, "Açıkçası siyasal anarşizmle temsilî demokrasi arasındaki mücadeleye tanık olduk" ifadelerini kullandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın süreci çok olgun bir şekilde yönettiğini ifade eden Müderrisoğlu, "Sayın Bozdağ, yemin etmenin anayasal ve prosedürel bir zorunluluk olduğunu, yemin töreninin engellenemeyeceğini güçlü bir şekilde vurguladı. Ancak CHP'li vekillerin anayasa kitapçığı fırlatması ve ıslıklarla töreni sabote etmeye çalışması, Türk demokrasi tarihi bakımından üzücü bir tabloya sahne oldu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BAKAN AİLELERİNİN ZOR ANLARI

Olayların insani boyutuna da dikkat çeken Müderrisoğlu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ailesinin de izleyici locasında bu kaosa tanıklık ettiğini belirtti. Müderrisoğlu, "Sayın Bakanın eşi, kızı ve oğlu locadaydı. Hanımefendinin gözlerinin dolduğunu ve bu tablodan büyük bir hüzün duyduğunu bizzat hissettik. Bir bakanın, bir milletvekili koruma zinciri altında yemin etmek zorunda kalması ve ailesinin bu şiddet görüntülerine tanık olması hakikaten çok sarsıcıydı" dedi.

"HESAPLAŞMA SINIRI AŞILDI"

11 Şubat 2026 tarihinin Türk demokrasi tarihi açısından unutulmayacak bir gün olduğunu söyleyen Müderrisoğlu, "Siyasal mücadele ve hesaplaşmanın siyasal anarşizm sınırına vardığı bir tabloyu izledik. CHP'nin özellikle Sayın Akın Gürlek üzerinden oluşturmaya çalıştığı siyasal duruş, ne yazık ki kürsü işgali ve şiddet görüntüleriyle başka bir aşamaya taşındı" ifadelerini kullanarak değerlendirmelerini noktaladı.