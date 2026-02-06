Ünlülere uyuşturucu soruşturması! 14 kişi tutuklandı: Aralarında Ali Kaya'da var

Uuyuşturucu soruşturması kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Öte yandan 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak', 'Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak' ile 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİ ALİ KAYA'YA TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Soruşturmadaki gözaltı sayılarına ve adli sürece ilişkin son bilgileri aktaran A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Geçtiğimiz günlerde Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu toplamda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı, sonrasında 4 kişi daha gözaltına alındı ve toplamda 21 kişinin savcılığa sevki yapıldı" bilgisini verdi.

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye gönderildiğini belirten Mercan, "Savcı huzurunda ifade verdikten hemen sonra Ali Kaya dahil 19 kişi tutuklama istemiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi" ifadelerini kullandı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE FUHUŞ SUÇLAMASI

Şüphelilere yöneltilen suçlamaların ağırlığına dikkat çeken Mustafa Kadir Mercan, sevk gerekçelerini şu sözlerle aktardı:

"Sevk gerekçeleri yine geçtiğimiz soruşturmalarda olduğu gibi TCK 188, 190 ve 191'den gerçekleştirildi. Yani uyuşturucu ticareti, fuhuş ve fuhuşa aracılık etme, yer temin etme ve uyuşturucu kullanma suçlamalarıyla sevk edildiler."

Hangi ismin tam olarak hangi suçla suçlandığının henüz netleşmediğini belirten Mercan, "Hangi isim hangi suçlamayla sevk edildi şu an için net bir bilgi yok fakat bu soruşturmalar kapsamında TCK'nın bu üç maddesinden sevklerin olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu.

HAKİMLİKTE İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Soruşturmanın gidişatı açısından kritik olan hakimlik sorgusunun başladığını duyuran Mustafa Kadir Mercan, "Söylemiş olduğumuz gibi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu toplamda 19 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bulunduğumuz dakika itibarıyla da artık hakim karşısındaki ifade işlemleri başlayacak" sözleriyle süreci özetledi.

Gözler şimdi, Sulh Ceza Hakimliği'nin Ali Kaya ve diğer şüpheliler hakkında vereceği karara çevrildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden aralarında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da bulunduğu 14 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.