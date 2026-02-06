Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis, işçi ile asrın inşa seferberliğini yürüttü.

Bu dev ekip, saatte 23, günde 550 konut inşa ederek depremzede vatandaşları yuvalarına kavuşturdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplam 73 bin 956 bağımsız bölümün inşa edildiği Kahramanmaraş'ta çalışan mimar, mühendis ve işçilerin görüntülerini paylaştı. Ustabaşı Hacı Deniz'in "Perdelerini gördükçe insanın içi sevinç doluyor" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Kimi projeyi çizdi, kimi temeli kazdı… Gecesini gündüzüne katıp, bir yuvayla bin umudu büyüten 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle, Asrın İnşası'nın emekçileriyle gurur duyuyoruz" mesajını verdi.

Vakkas Çeskir (ahaber.com.tr)

"BURASI BENİM' DİYEBİLECEK BİR YER…"

İnşa sürecinde topograf olarak görev yapan 23 yaşındaki Vakkas Çeskir, mesleği ile gurur duyduğunu belirterek "Şehrime katkısı olması için bu işte çalışıyorum. Halkın gelip de evini teslim aldığındaki sevinci.. 'Burası benim' diyebilecek bir yer. Güzel oldu yani. İnsanlar yaşadıklarını bir an olsun unutuyor. Tekrardan bu şekilde olması, toparlanması gurur verici bir şey" dedi.