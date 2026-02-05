CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 25 şüpheli gözaltında

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25'i yakalandı. Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Parti içi kavgalar, yolsuzluk soruşturmaları, liyakat tartışmaları ve peş peşe yaşanan krizlerle gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerde yeni bir rüşvet skandalı daha patlak verdi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile Özgür Özel

RÜŞVET KARŞILIĞI İMAR VE PLANLARA AYKIRI UYGULAMALAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı ve menfaat temin ettiği tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.