Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye-Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında kritik anlaşmalar imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile ilk kısmı 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini içeren 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşma imzaladı.

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan ile ilk kısmı 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini içeren 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Bayraktar "Anlaşma kapsamında Türkiye'de toplamda 5.000 MW gücünde güneş ve rüzgâr santrallerinin Suudi Arabistan şirketleri tarafından inşa edilmesini hedefliyoruz. Bunun ilk aşaması olarak Sivas ve Karaman illerimizde toplam 2.000 MW gücündeki güneş santrali projelerinin hayata geçirilmesini kararlaştırdık." dedi.

ENERJİDE KRİTİK İMZALAR ATILDI

Açıklamasında "Enerji sektörümüze yönelik doğrudan yabancı yatırımların en önemli örneklerinden biri olarak gördüğümüz bu yatırımların tamamı dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek. Uluslararası finans kuruluşları tarafından da kredi sağlanacak." ifadelerine yer veren Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Kilovatsaat başına Karaman'da yapılacak santralden 1,995 euro cent, Sivas'ta yapılacak santralden ise 2,3415 euro cent üzerinden 25 yıl boyunca elektrik alımı yapılacak. Bu fiyatlar yapılacak santralleri, Türkiye'de inşa edilen yenilenebilir enerji santralleri arasında en düşük elektrik satış fiyatı ile ön plana çıkaracak. Ayrıca santraller %50 yerlilik oranı ile ülkemizin elektrik ekipman ve hizmet sektörlerine de önemli katkı sağlayacak.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla kurulacak güneş enerjisi santralleri 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Türkiye'nin yatırım ortamına ve Türkiye'nin enerji sektörüne duyulan güveni gösteren bu projeler Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2035 yılına kadar 120.000 MW güneş ve rüzgâr kurulu gücüne ulaşma hedefi yolunda atılmış en önemli adımlardan biri niteliğindedir. Milletimize hayırlı olsun.