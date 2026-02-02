Yüzyılın Felaketi: İlk kez yayınlanan görüntüler A Haber'de
6-7 Şubat depremlerinin yıl dönümüne sayılı günler kala, asrın felaketine ait daha önce hiç yayınlanmamış yeni görüntüler ortaya çıktı. Özellikle Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük deprem anında yaşananlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Binaların karton gibi yıkıldığı, insanların can pazarı yaşadığı ve şehrin saniyeler içinde toz bulutuna gömüldüğü o dehşet anlarını, A Haber spikeri Haktan Uysal canlı yayında izleyiciler için yorumladı.
6-7 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, Kahramanmaraş'ı yerle bir eden 7,6'lık ikinci depremin daha önce yayınlanmamış görüntüleri gün yüzüne çıktı. Şehrin dev bir toz bulutuyla yutulduğu, binaların kağıt gibi dağıldığı o mahşer anlarını A Haber spikeri Haktan Uysal, saniye saniye kaydedilen görüntüler eşliğinde canlı yayında analiz etti.
ACI BİLANÇO BİR KEZ DAHA HATIRLANDI
Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen büyük depremlerin acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem; Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı da yıkarak 11 ilde büyük bir trajediye yol açtı.
Canlı yayında bu ağır bilançoyu hatırlatan A Haber spikeri Haktan Uysal, "Asrın felaketinde 53 bin 537 canımızı kaybetmiştik, 107 bin 213 kişi de yaralanmıştı" diyerek felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.