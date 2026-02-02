Yüzyılın Felaketi: İlk kez yayınlanan görüntüler A Haber'de

6-7 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, Kahramanmaraş'ı yerle bir eden 7,6'lık ikinci depremin daha önce yayınlanmamış görüntüleri gün yüzüne çıktı. Şehrin dev bir toz bulutuyla yutulduğu, binaların kağıt gibi dağıldığı o mahşer anlarını A Haber spikeri Haktan Uysal, saniye saniye kaydedilen görüntüler eşliğinde canlı yayında analiz etti.

ACI BİLANÇO BİR KEZ DAHA HATIRLANDI

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen büyük depremlerin acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.