CANLI YAYIN

Yüzyılın Felaketi: İlk kez yayınlanan görüntüler A Haber'de

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yüzyılın Felaketi: İlk kez yayınlanan görüntüler A Haber'de

6-7 Şubat depremlerinin yıl dönümüne sayılı günler kala, asrın felaketine ait daha önce hiç yayınlanmamış yeni görüntüler ortaya çıktı. Özellikle Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük deprem anında yaşananlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Binaların karton gibi yıkıldığı, insanların can pazarı yaşadığı ve şehrin saniyeler içinde toz bulutuna gömüldüğü o dehşet anlarını, A Haber spikeri Haktan Uysal canlı yayında izleyiciler için yorumladı.

6-7 Şubat depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, Kahramanmaraş'ı yerle bir eden 7,6'lık ikinci depremin daha önce yayınlanmamış görüntüleri gün yüzüne çıktı. Şehrin dev bir toz bulutuyla yutulduğu, binaların kağıt gibi dağıldığı o mahşer anlarını A Haber spikeri Haktan Uysal, saniye saniye kaydedilen görüntüler eşliğinde canlı yayında analiz etti.

YÜZYILIN FELAKETİ: İLK KEZ YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER A HABER'DE

ACI BİLANÇO BİR KEZ DAHA HATIRLANDI

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen büyük depremlerin acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.

Yüzyılın Felaketi: İlk kez yayınlanan görüntüler A Haber'de - 1

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem; Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı da yıkarak 11 ilde büyük bir trajediye yol açtı.

Yüzyılın Felaketi: İlk kez yayınlanan görüntüler A Haber'de - 2

Canlı yayında bu ağır bilançoyu hatırlatan A Haber spikeri Haktan Uysal, "Asrın felaketinde 53 bin 537 canımızı kaybetmiştik, 107 bin 213 kişi de yaralanmıştı" diyerek felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yüzyılın Felaketi: İlk kez yayınlanan görüntüler A Haber'de - 3

DEHŞET ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Ortaya çıkan yeni görüntüler, felaketin ikinci perdesini, yani 6 Şubat saat 13:25'te meydana gelen deprem anını içeriyor. Görüntülerde ilk sarsıntıyla birlikte güvenlik kamerasının şiddetle sallandığı, ardından ise binaların direnemeyerek saniyeler içinde yerle bir olduğu görülüyor.

Yüzyılın Felaketi: İlk kez yayınlanan görüntüler A Haber'de - 4

Haktan Uysal, bu korku dolu anları, "İşte o deprem anlarına dair daha önce hiç ekranlara gelmemiş yeni görüntüler... Saatler 13:25'i gösterdiğinde ikinci deprem yaşanmış ve ortaya bu tablo çıkmıştı" sözleriyle aktardı. Uysal, ilk depremde hasar alan binaların bu ikinci sarsıntıya dayanamadığını ve hasarın boyutunun daha da büyüyerek acının katlandığını belirtti.

Yüzyılın Felaketi: İlk kez yayınlanan görüntüler A Haber'de - 5

CAN PAZARI VE BÜYÜK PANİK

Binaların birer birer çökmesiyle birlikte sokaklarda tam bir can pazarı yaşandı. Vatandaşlar panik içinde kaçışırken, araçlar bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı. Yıkılan binalardan kalkan devasa toz bulutu, kısa sürede tüm mahalleyi kaplayarak göz gözü görmez hale getirdi.

Spiker Uysal, o anlarda yaşanan çaresizliği, "İnsanların yaşadığı endişe, korku, panik ve acı kameralara böyle yansımıştı" ifadelerini kullandı. Görüntülerde, vatandaşların yıkılma tehlikesine karşı binalardan uzaklaşarak sokağın ortasında toplanmaya çalıştığı o anlar, felaketin dehşetini bir kez daha kanıtladı.

Elbistan'dan gelen bir başka görüntüde ise köprü üzerindeki araçlar sallanırken, arka plandaki binaların teker teker yıkılışı facianın büyüklüğünü ortaya koydu.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın