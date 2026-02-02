Yüreği büyük miniklerden anlamlı mesaj! İlk ders: Bayrak sevgisi
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı. Yeni dönemin ilk ders konusu ise bayrak sevgisi oldu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan okuldan gelişmeleri aktarırken, minik öğrencilerin verdiği bayrak mesajı milyonlara anlamlı bir ders verdi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.
Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.
Bugün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.
YÜREĞİ BÜYÜK MİNİKLERDEN ANLAMLI MESAJ
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün itibarıyla 81 ilde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla okullarda ilk dersin konusu "Bayrak ve Bayrağın Önemi" olarak belirlendi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, okulun ilk gününde sınıflara girerek minik öğrencilerin bayrak sevgisini ve heyecanını ekranlara taşıdı.
"İLK DERS BAYRAK SEVGİSİ"
Okulun ilk gününde yaşanan heyecanı aktaran Mustafa Kadir Mercan, uygulamanın önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Artık bugün okulların ikinci döneminin ilk günü ve çocuklar da heyecanlı bir şekilde okullarına gelmiş durumdalar. Veliler dışarıda bekliyor, öğrenciler içeride. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi hayli önemli bir gün çünkü ilk dersin önemi bugün için çok önemli. Çünkü ilk ders bayrak ve bayrak sevgisi temalı olacak ve bu bir hafta boyunca devam edecek. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü ilk ders bayrak sevgisi ve bayrağın önemi anlatılacak bu çocuklara."