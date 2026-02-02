CANLI YAYIN

Yüreği büyük miniklerden anlamlı mesaj! İlk ders: Bayrak sevgisi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Yüreği büyük miniklerden anlamlı mesaj! İlk ders: Bayrak sevgisi

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı. Yeni dönemin ilk ders konusu ise bayrak sevgisi oldu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan okuldan gelişmeleri aktarırken, minik öğrencilerin verdiği bayrak mesajı milyonlara anlamlı bir ders verdi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.

YÜREĞİ BÜYÜK MİNİKLERDEN ANLAMLI MESAJ!

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

Bugün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

Yüreği büyük miniklerden anlamlı mesaj! İlk ders: Bayrak sevgisi - 1

YÜREĞİ BÜYÜK MİNİKLERDEN ANLAMLI MESAJ

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün itibarıyla 81 ilde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla okullarda ilk dersin konusu "Bayrak ve Bayrağın Önemi" olarak belirlendi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, okulun ilk gününde sınıflara girerek minik öğrencilerin bayrak sevgisini ve heyecanını ekranlara taşıdı.

Yüreği büyük miniklerden anlamlı mesaj! İlk ders: Bayrak sevgisi - 2

"İLK DERS BAYRAK SEVGİSİ"

Okulun ilk gününde yaşanan heyecanı aktaran Mustafa Kadir Mercan, uygulamanın önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Artık bugün okulların ikinci döneminin ilk günü ve çocuklar da heyecanlı bir şekilde okullarına gelmiş durumdalar. Veliler dışarıda bekliyor, öğrenciler içeride. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi hayli önemli bir gün çünkü ilk dersin önemi bugün için çok önemli. Çünkü ilk ders bayrak ve bayrak sevgisi temalı olacak ve bu bir hafta boyunca devam edecek. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü ilk ders bayrak sevgisi ve bayrağın önemi anlatılacak bu çocuklara."

Yüreği büyük miniklerden anlamlı mesaj! İlk ders: Bayrak sevgisi - 3

SINIRDAKİ PROVOKASYONA "ANLAMLI" YANIT

Mercan, geçtiğimiz günlerde Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı girişimine de atıfta bulunarak şunları söyledi: "Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde sınırımızda bir propaganda yapılmıştı. Bir Nusaybin-Kamışlı sınırında bir propaganda yapılmıştı. Bayrağımıza bazı kişiler el uzatmıştı. Keza bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk dersin bayrak olmasının öneminin artırılması adına... ilk dersin bayrak olmasının öneminin artırılması adına bu kapsamda böyle bir faaliyet gösteriliyor."

Yüreği büyük miniklerden anlamlı mesaj! İlk ders: Bayrak sevgisi - 4

MİNİKLERDEN MİLYONLARI DUYGULANDIRAN SÖZLER

Muhabir Mustafa Kadir Mercan'ın mikrofon uzattığı öğrencilerin bayrak hakkındaki ifadeleri ise büyük ders niteliğindeydi:

"Çok mutluyum, bayrağımı çok seviyorum. Özgürlüğü temsil ediyor. Başka yani mesela ülkeye saldırı gelse özgürlük olmaz, yani bayrağımız özgürce dalgalanmaz."

"Bayrağı çok seviyorum, o yüzden bayrağı sevdiğim için çok mutluyum."

"Bayrak benim için şehitlerimizin kanını, atalarımızdan emanet olduğunu ve bize ait olduğunu gösteriyor."

"Geçmişi, şehitlerimizi..."

"Bayrağımı seviyorum çünkü bayrak geçmişimiz, tarihimiz ve geleceğimizi bana anımsatıyor."

Yüreği büyük miniklerden anlamlı mesaj! İlk ders: Bayrak sevgisi - 5

"BİZ ONLARA DEĞİL, ONLAR BİZE DERS VERİYOR"

Öğrencilerin bilinçli cevapları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Mercan, şu değerlendirmede bulundu: "Aslında bizlerin çocuklara ders vermesi gerekirken onlar bizlere ders veriyor. Bizler ne kadar onlara ilk ders olarak bayrak sevgisini aşılamak adına bu dersi verecek olsalar dahi aslında bu çocuklar bayrağın ne anlama geldiğini, bayrağın Türk milleti açısından ne anlam ifade ettiğini gayet iyi biliyorlar. Şanlı Türk bayrağımız için Türk milleti olarak biz her zaman şu cümleyi kullanıyoruz: 'Diğerleri bayrak, sen vatansın' diyoruz bu bayrak için."

Yüreği büyük miniklerden anlamlı mesaj! İlk ders: Bayrak sevgisi - 6

BAKAN YUSUF TEKİN'DEN "İSTİKBAL MAARİFLE OLUR" VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 81 ile gönderdiği genelgeyi de hatırlatan Mercan, "Bu çerçevede yürütülecek çalışmaların 'İstiklal bayrakla, istikbal maarifle olur' anlayışı öngörülüyordu. Bu kapsamda da yine Türkiye'nin 81 vilayetinde şu anda ilk ders olarak bayrak ve bayrağın önemini anlatacak öğretmenler öğrencilere" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın