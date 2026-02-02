Yüreği büyük miniklerden anlamlı mesaj! İlk ders: Bayrak sevgisi

Mercan, geçtiğimiz günlerde Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırı girişimine de atıfta bulunarak şunları söyledi: "Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde sınırımızda bir propaganda yapılmıştı. Bir Nusaybin-Kamışlı sınırında bir propaganda yapılmıştı. Bayrağımıza bazı kişiler el uzatmıştı. Keza bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk dersin bayrak olmasının öneminin artırılması adına... ilk dersin bayrak olmasının öneminin artırılması adına bu kapsamda böyle bir faaliyet gösteriliyor."

MİNİKLERDEN MİLYONLARI DUYGULANDIRAN SÖZLER

Muhabir Mustafa Kadir Mercan'ın mikrofon uzattığı öğrencilerin bayrak hakkındaki ifadeleri ise büyük ders niteliğindeydi:

"Çok mutluyum, bayrağımı çok seviyorum. Özgürlüğü temsil ediyor. Başka yani mesela ülkeye saldırı gelse özgürlük olmaz, yani bayrağımız özgürce dalgalanmaz."

"Bayrağı çok seviyorum, o yüzden bayrağı sevdiğim için çok mutluyum."

"Bayrak benim için şehitlerimizin kanını, atalarımızdan emanet olduğunu ve bize ait olduğunu gösteriyor."

"Geçmişi, şehitlerimizi..."

"Bayrağımı seviyorum çünkü bayrak geçmişimiz, tarihimiz ve geleceğimizi bana anımsatıyor."