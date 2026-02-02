CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili paylaşımı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili paylaşımı (X)Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili paylaşımı (X)

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri huzur ve afiyet içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e eriştirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın