Shaq, Alperen Şengün’e Başkan Erdoğan’ı anlattı: "Gerçek bir kahraman"
NBA'in efsane ismi Shaquille O’Neal, milli basketbolcu Alperen Şengün ile bir araya geldiği görüşmede çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye ziyaretine ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olan buluşmasına değinen O'Neal, "Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım" ifadelerini kullandı. NBA devinin Başkan Erdoğan hakkındaki bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın ve spor dünyasının en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelerek, basketbol oynamıştı.
Gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan ile Shaquille O'Neal, imzaladıkları basketbol toplarını da birbirlerine hediye etmişti.
"BİR KAHRAMANIN YANINDAYDIM"
Houston Rockets'ın Dallas Mavericks'i 111-107 mağlup ettiği karşılaşmada 14 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle yıldızlaşan milli basketbolcu Alperen Şengün, maçın ardından katıldığı röportajda NBA efsanesi Shaquille O'Neal ile dikkat çeken bir sohbete imza attı.
Müslüman kimlikleriyle birbirlerini selamlayan ikili arasında samimi bir diyalog yaşanırken, O'Neal kısa süre önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi.
NBA tarihinin en önemli isimleri arasında gösterilen 53 yaşındaki Shaq, Başkan Erdoğan'dan övgüyle söz ederek, "Geçen hafta Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım" ifadelerini kullandı.
Forma numarası 34 olan O'Neal'a, İstanbul'un plakasının 34 olduğu, Başkan Erdoğan'ın daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı aktarıldı.