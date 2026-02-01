Haberler Gündem Haberleri Shaq, Alperen Şengün’e Başkan Erdoğan’ı anlattı: "Gerçek bir kahraman"



NBA'in efsane ismi Shaquille O’Neal, milli basketbolcu Alperen Şengün ile bir araya geldiği görüşmede çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye ziyaretine ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olan buluşmasına değinen O'Neal, "Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım" ifadelerini kullandı. NBA devinin Başkan Erdoğan hakkındaki bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın ve spor dünyasının en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.