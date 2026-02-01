CANLI YAYIN

Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Gazze Suriye ve İran'daki gelişmeler masada

Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Gazze Suriye ve İran'daki gelişmeler masada

Kabine yarın Külliye'de Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Birçok başlığın masada olduğu toplantıda başta Terörsüz Türkiye ve süreçte gelinen nokta ele alınacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımından Suriye'de yaşananlara, İran-ABD geriliminden bölgesel konulara kadar pek çok konu Kabine toplantısında ele alınacak.

Yarın Başkan Erdoğanm liderliğinde gerçekleşecek Kabine toplantısında birçok önemli konu masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantının en önemli konularından biri şüphesiz ki Terörsüz Türkiye süreci. Süreçte terörle mücadele ve sınır ötesinde son durumda ön plana çıkıyor.

PKK'nın sahada silah bırakıp bakmadığı konusunda takipler devam ederken Meclis'te sürdürülen ortak rapor ve yasal düzenleme çalışmaları da ele alınacak.

SURİYE

Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Şam yönetiminin terör örgütlerine yönelik operasyonları da toplantının kritik başlıklarından.

SDG ve Şam yönetimi arasında anlaşma imzalamış ve entegrasyon konusundan önemli bir adım atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılmış ve desteğin süreceği de belirtilmişti. Bu toplantıda da yine Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılması bekleniyor.

İRAN-ABD GERİLİMİ

Türkiye'nin ABD ve İran arasında yaşananlar gelişmelerde müzakere çağrı yaptı ve yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etmiş ve gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer almıştı.

Türkiye İran'a yönelik dış bir müdahalenin bölgeyi felakete sürükleyeceğini sık sık belirtirken bu kritik konunun da masadaki en önemli başlaıklardan biri olması öngörülüyor.

GAZZE

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek devam ederken Türkiye diplomatik alanda atılacak adımları da değerlendirecek. Toplantıda ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İnsani yardımların artırılması, Gazze'nin yeniden inşası için atılacak adımlar, Türkiye'nin uluslararası barış ve istikrar mekanizmalarındaki rolü istişare edilecek.

