Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Gazze Suriye ve İran'daki gelişmeler masada

SDG ve Şam yönetimi arasında anlaşma imzalamış ve entegrasyon konusundan önemli bir adım atılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılmış ve desteğin süreceği de belirtilmişti. Bu toplantıda da yine Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılması bekleniyor.

Fotoğraf-İHA

İRAN-ABD GERİLİMİ

Türkiye'nin ABD ve İran arasında yaşananlar gelişmelerde müzakere çağrı yaptı ve yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etmiş ve gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer almıştı.

Türkiye İran'a yönelik dış bir müdahalenin bölgeyi felakete sürükleyeceğini sık sık belirtirken bu kritik konunun da masadaki en önemli başlaıklardan biri olması öngörülüyor.