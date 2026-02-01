Başkentray hattı Yenikent’e uzanıyor! 12 kilometrelik yeni rota

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sincan(OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi'nde devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Projemiz Ankara'da hem yolcu taşımacılığında hem de yük seferlerinde büyük bir dönüşümün kapısını aralayacak." ifadelerini kullandı.

TOPLAM GÜZERGAH UZUNLUĞU 16 KİLOMETRE

Toplamda 16 kilometre uzunluğunda bir güzergâh inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, "Projemiz kapsamında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan'dan Yenikent'e kadar 12 kilometre uzatıyoruz. Ayrıca Yenikent'ten Kazan Soda tesislerine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçiriyoruz." diye konuştu.