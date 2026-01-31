Yıllar sonra tek parça Suriye: Hükümetin kontrolü dışında alan kalmayacak

Suriye devlet televizyonu, hükümet kaynaklarına dayandırarak Şam yönetimi ile terör örgütü YPG'nin, ateşkes ve askeri idari yapıların kademeli entegrasyonunu öngören kapsamlı bir mutabakata vardığını duyurdu. Bu kapsamda "temas hatlarından askeri güçlerin çekilmesi ve istikrarın güçlendirilmesi" amacıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin, Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında dün sağlanan tarihi uzlaşma, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve kalıcı istikrarın tesis edilmesi yolunda en hassas eşiklerden birinin daha geride bırakıldığını ortaya koyuyor.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANACAK

Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre anlaşmada "bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılması, YPG'ye bağlı üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulması, Aynelarab güçlerine bağlı bir tugayın Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde teşkil edilmesinin yer aldığı" kaydedildi. Suriye'nin kuzeydoğusu dahil tüm toprakları merkezi yönetime bağlanacak.

HARİTADAKİ SARI BÖLGE FİİLEN KALKIYOR

Suriye haritasındaki sarı bölge (SDG) fiilen ortadan kalkıyor. Enerji kaynakları, sınır kapıları ve güvenlik yapıları tek elden Şam'dan yönetilecek. Ayrıca Suriye'de yaşanan bu olumlu gelişmeler, PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığının sona ermesi, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele kapasitesini güçlendirecek, bölgesel barışa katkı sağlayacak. Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için Türkiye, sahada aktif rol üstlenmeye devam edecek.