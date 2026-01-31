Dijital dünyada temizlik başladı: Ajans Muhbir sayfasına erişim engeli
Sosyal medyada haber sayfası gibi faaliyet gösteren bazı hesapların, kaynaksız ve manipülatif paylaşımlarla toplumu kutuplaştırdığı ve İsrail’in algı operasyonlarına hizmet ettiği belirlendi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital izleme çalışmaları kapsamında 379 FETÖ ve bağlantılı sosyal medya hesabının tespit edildiğini açıkladı. Bu hesapların terör propagandası yaptığı ve organize dezenformasyon yaydığı vurgulanırken flaş bir gelişme yaşandı. X üzerinden yaptığı paylaşımlarla bilinen "Ajans Muhbir" isimli sayfaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla erişim engeli getirildi. İşte detaylar...
Sosyal medyada kendilerini haber sayfası olarak tanıtan ve yüz binlerce takipçiye ulaşan bazı hesapların, kaynaksız ve manipülatif içeriklerle toplumu kutuplaştırdığı ve İsrail'in algı operasyonlarına hizmet ettiği tespit edildi.
FETÖ BAĞLANTILI ÇIKTILAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı dijital izleme ve analiz faaliyetleri neticesinde, 379 FETÖ ve FETÖ bağlantılı sosyal medya hesabının belirlendiğini duyurdu.
MİLLİ GÜVENLİĞİ HEDEF ALAN DİJİTAL YAPILANMALARA ENGELLEME
Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu hesapların terör propagandası yaptığı ve organize biçimde dezenformasyon yaydığının açık şekilde tespit edildiğini ifade etti. Bu bulguların ardından ilgili kurumlarla tam bir eşgüdüm sağlanarak vakit kaybetmeden adım atıldığını belirten Duran, millî güvenliği hedef alan bu dijital yapılanmalara yönelik erişim engellemeleri ve hukuki süreçlerin devreye sokulduğunu kaydetti.
DİJİTAL ALANDA DA TERÖRLE MÜCADELE
Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital alanda da aynı kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Duran, dijital mecralar dâhil olmak üzere hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
Duran'ın bu açıklamalarının hemen ardından "Ajans Muhbir" isimli sayfa hakkında harekete geçildi.
AJANS MUHBİR'E ERİŞİM ENGELİ
"Milli güvenliği tehdit", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaparak sürekli provokasyonlara imza atan Ajans Muhbir hesabı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararla erişime engellendi.