Dijital dünyada temizlik başladı: Ajans Muhbir sayfasına erişim engeli

Sosyal medyada haber sayfası gibi faaliyet gösteren bazı hesapların, kaynaksız ve manipülatif paylaşımlarla toplumu kutuplaştırdığı ve İsrail’in algı operasyonlarına hizmet ettiği belirlendi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital izleme çalışmaları kapsamında 379 FETÖ ve bağlantılı sosyal medya hesabının tespit edildiğini açıkladı. Bu hesapların terör propagandası yaptığı ve organize dezenformasyon yaydığı vurgulanırken flaş bir gelişme yaşandı. X üzerinden yaptığı paylaşımlarla bilinen "Ajans Muhbir" isimli sayfaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla erişim engeli getirildi. İşte detaylar...