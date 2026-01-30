Haberler Gündem Haberleri Sosyal medya fenomeni Mika Raun iki ayrı suçlamayla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Mika Raun iki ayrı suçlamayla gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 18:10 Son Güncelleme: 30 Ocak 2026 18:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı.