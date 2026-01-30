Sosyal medya fenomeni Mika Raun iki ayrı suçlamayla gözaltına alındı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.