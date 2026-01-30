SDG ile Şam yönetimi ateşkes ve entegrasyonda anlaştı | İlk detaylar A Haber'de
Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel yapılan anlaşmanın detaylarını paylaşırken YPG içinden oluşturulacak 3 tugaylık askeri birliğin kademeli olarak Suriye ordusuna entegre edileceğini söyledi. Öte yan
Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu.
ASKERİ GÜÇLERİN KADEMELİ ENTEGRASYONU BAŞLIYOR
Suriye'de uzun süredir devam eden belirsizlik, Şam ile terör örgütü arasındaki yeni uzlaşma ile farklı bir boyuta taşındı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "SDG ile Şam arasında sağlanan yeni anlaşma uyarınca, YPG bünyesindeki unsurlardan 3 tugaylık bir askeri tümen kurulması ve bu gücün kademeli olarak Suriye ordusuna entegre edilmesi kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı. Anlaşma uyarınca, askeri güçlerin temas noktalarından çekilmesi ve bölgedeki askeri yapının Suriye devletine bağlanması hedefleniyor.
GÜVENLİK GÜÇLERİ KRİTİK MERKEZLERE GİRİYOR
Anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden biri de şehir merkezlerindeki kontrolün el değiştirmesi oldu. Mehmet Geçgel, "İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçlerinin Haseke, Kamışlı ve Ayn el-Arab şehir merkezlerine girmesi konusunda mutabık kalındı" sözleriyle sahadaki yeni hareketliliği aktardı. Bu kapsamda, bölgedeki güvenlik birimlerinin Suriye hükümetine bağlı organlarla aşamalı olarak birleşeceği belirtiliyor.
SİVİL HAKLAR VE EĞİTİMDE YENİ DÖNEM
Sadece askeri değil, idari ve sosyal alanda da pek çok düzenleme masada yer alıyor. Muhabir Mehmet Geçgel, "Suriye Devlet Başkanı'nın daha önce verdiği taahhütler çerçevesinde, Kürt halkının kimliklendirilmesi, dillerini kullanabilmesi ve eğitim haklarının Suriye devlet yapısına dahil edilmesi de bu mutabakatın bir parçası" şeklinde konuştu. Ayrıca bölgeden ayrılmak zorunda kalan sivillerin geri dönüşleri için de gerekli düzenlemelerin yapılacağı ifade edildi.
GENİŞ KAPSAMLI ATEŞKES VE DERHAL UYGULAMA
Daha önce ilan edilen 14 günlük geçici sürecin ardından, tarafların kalıcı bir zemin üzerinde el sıkıştığı vurgulanıyor. Mehmet Geçgel, "Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamalara göre, Şam yönetimi ile YPG arasında nihai bir anlaşmaya varıldı ve bu kararların derhal sahada uygulanmaya başlanacağı duyuruldu" ifadelerini kullanarak, bölgede silahların susması ve yeni idari yapının tesisi için düğmeye basıldığını belirtti. Detaylar netleşmeye devam ederken, bu entegrasyon sürecinin Suriye'nin kuzeyindeki dengeleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu.
ORTADOĞU'DA KARTLAR YENİDEN KARILIYOR
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin içine düştüğü askeri ve siyasi çıkmaz derinleşirken, bölgede gözler ABD-İran gerilimine çevrildi. Arap aşiretlerinin çekilmesiyle kan kaybeden terör yapılanması, uluslararası desteğin de kesilmesiyle köşeye sıkışmış durumda. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, bölgedeki son durumu ve Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin şifrelerini canlı yayında çözümledi.
YPG'DE ÇÖKÜŞ SİNYALLERİ: ARAP AŞİRETLERİ ÇEKİLDİ
Suriye sahasındaki son gelişmeleri değerlendiren Murat Akgün, "SDG'nin şu anki haliyle artık Arap aşiretleri çekildiği için sadece YPG diyebiliriz; Kandil'in yönlendirmesiyle hala direnmeye, silaha başvurmaya devam ettikleri için son derece gereksiz şekilde kan akıtıldıktan sonra bu noktaya gelindi" ifadelerini kullandı. Terör örgütünün kontrol alanının daraldığına dikkat çeken Akgün, "Suriye ordusunun saldırısının ardından YPG hatları çöktü ve sonuç itibarıyla YPG, güney sınırımızda birbiriyle teması kalmayan iki küçük cepte sadece bir kontrol sağlamak durumunda kaldı. Hem bu iki cebin birbiriyle teması kesilmişti hem de lojistik destek alabileceği noktalarda artık bir umudu kalmamıştı" sözleriyle sahadaki mağlubiyeti aktardı.
ULUSLARARASI GÜÇLERDEN YPG'YE: "ARTIK YETER"
Bölgedeki süper güçlerin pozisyon değiştirdiğini belirten Murat Akgün, "Amerika Birleşik Devletleri YPG'ye artık destek vermeyeceğini ayan beyan ortaya koydu, ardından Ruslar da aynı şekilde YPG bölgelerinden çekildiler. Bu iki süper güce göre artık bölgede son sözün Şam yönetiminde olduğunun bir yansımasıydı" dedi. Türkiye'nin kararlı duruşunun sonuç verdiğini vurgulayan Akgün, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barack ile 15 gün içinde üç defa görüştü. Türkiye'den başlayarak bölgede ve uluslararası alanda söz sahibi olan bütün güçler artık 'yeter' dediler ve bu noktaya gelindi" şeklinde konuştu.