SDG ile Şam yönetimi ateşkes ve entegrasyonda anlaştı | İlk detaylar A Haber'de

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu. ŞAM YÖNETİMİ VE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI! ASKERİ GÜÇLERİN KADEMELİ ENTEGRASYONU BAŞLIYOR

Suriye'de uzun süredir devam eden belirsizlik, Şam ile terör örgütü arasındaki yeni uzlaşma ile farklı bir boyuta taşındı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "SDG ile Şam arasında sağlanan yeni anlaşma uyarınca, YPG bünyesindeki unsurlardan 3 tugaylık bir askeri tümen kurulması ve bu gücün kademeli olarak Suriye ordusuna entegre edilmesi kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı. Anlaşma uyarınca, askeri güçlerin temas noktalarından çekilmesi ve bölgedeki askeri yapının Suriye devletine bağlanması hedefleniyor. GÜVENLİK GÜÇLERİ KRİTİK MERKEZLERE GİRİYOR Anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden biri de şehir merkezlerindeki kontrolün el değiştirmesi oldu. Mehmet Geçgel, "İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçlerinin Haseke, Kamışlı ve Ayn el-Arab şehir merkezlerine girmesi konusunda mutabık kalındı" sözleriyle sahadaki yeni hareketliliği aktardı. Bu kapsamda, bölgedeki güvenlik birimlerinin Suriye hükümetine bağlı organlarla aşamalı olarak birleşeceği belirtiliyor.

SİVİL HAKLAR VE EĞİTİMDE YENİ DÖNEM Sadece askeri değil, idari ve sosyal alanda da pek çok düzenleme masada yer alıyor. Muhabir Mehmet Geçgel, "Suriye Devlet Başkanı'nın daha önce verdiği taahhütler çerçevesinde, Kürt halkının kimliklendirilmesi, dillerini kullanabilmesi ve eğitim haklarının Suriye devlet yapısına dahil edilmesi de bu mutabakatın bir parçası" şeklinde konuştu. Ayrıca bölgeden ayrılmak zorunda kalan sivillerin geri dönüşleri için de gerekli düzenlemelerin yapılacağı ifade edildi. GENİŞ KAPSAMLI ATEŞKES VE DERHAL UYGULAMA Daha önce ilan edilen 14 günlük geçici sürecin ardından, tarafların kalıcı bir zemin üzerinde el sıkıştığı vurgulanıyor. Mehmet Geçgel, "Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamalara göre, Şam yönetimi ile YPG arasında nihai bir anlaşmaya varıldı ve bu kararların derhal sahada uygulanmaya başlanacağı duyuruldu" ifadelerini kullanarak, bölgede silahların susması ve yeni idari yapının tesisi için düğmeye basıldığını belirtti. Detaylar netleşmeye devam ederken, bu entegrasyon sürecinin Suriye'nin kuzeyindeki dengeleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu.