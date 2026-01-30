İstanbullunun kentsel dönümüşüm rüyası! Bakan Kurum söz verdi: Mahalle mahalle yenileyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan kura çekimi töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Okmeydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939 bağımsız bölümün kurası ile hak sahipleri belli oluyor. Törende İstanbul'u mahalle mahalle sokak sokak yenilemeye devam edeceklerini belirten Bakan Kurum, "TOKİ 500 bin konut kura çekim için İstanbullularla bir kez daha bir araya geleceğiz" dedi.

Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Bütün planlama sürecini bir bir bitireceğiz ve milletimizle birlikte inşallah kentsel dönüşümü mahalle mahalle, sokak sokak yürütmeye devam edeceğiz. Çünkü acelemiz var. Kararlıyız. İstanbulumuzu kentsel dönüşümle yenileyeceğiz ve sosyal konutlarla güçlendireceğiz. Sizleri inşallah deprem korkusunun olmadığı güvenli bir İstanbul'da yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız.