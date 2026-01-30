İstanbullunun kentsel dönümüşüm rüyası! Bakan Kurum söz verdi: Mahalle mahalle yenileyeceğiz
İstanbul'un dört bir yanında kentsel dönüşüm rüzgarı esiyor! Bakan Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen törende, 778 konut ve 161 iş yerinin sahipleri kurayla belirlendi. 'Mahalle mahalle yenileme' sözü veren Bakan Kurum, muhalefetin "dönüşüm yalanlarına" çok sert yanıt verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan kura çekimi töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
İstanbul Okmeydanı kentsel dönüşüm projesi kapsamında 778 konut, 161 iş yeri olmak üzere toplam 939 bağımsız bölümün kurası ile hak sahipleri belli oluyor. Törende İstanbul'u mahalle mahalle sokak sokak yenilemeye devam edeceklerini belirten Bakan Kurum, "TOKİ 500 bin konut kura çekim için İstanbullularla bir kez daha bir araya geleceğiz" dedi.
Bakan Kurum şunları kaydetti:
"Bütün planlama sürecini bir bir bitireceğiz ve milletimizle birlikte inşallah kentsel dönüşümü mahalle mahalle, sokak sokak yürütmeye devam edeceğiz. Çünkü acelemiz var. Kararlıyız. İstanbulumuzu kentsel dönüşümle yenileyeceğiz ve sosyal konutlarla güçlendireceğiz. Sizleri inşallah deprem korkusunun olmadığı güvenli bir İstanbul'da yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız.
ANA MUHALEFETE RAĞMEN DÖNÜŞÜM
Kıymetli kardeşlerim, şimdi bu mutlu günümüzü bozmak istemem. Ama şöyle geriye doğru bir baktığımda da gördüklerimi anlatmadan geçemiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Biz bu işlerin tamamını ana muhalefete rağmen yaptık. Biz Okmeydanı'nda canımızı dişimize takmış çabalarken mahkeme kapılarına koşanları, yalanlarla insanımızı dönüşümden uzaklaştırmaya çalışanları asla unutamayız. O gün burada vatandaşımızı kandırmaya çalışanlar şimdi aynı şeyi deprem bölgesinde yapıyorlar. Üç yıldır deprem bölgesine uğramayanlar şimdi tüm mesaisini tek çivi çakmadıkları on bir ilimizde yapılanları karalamak için harcıyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜME ENGEL SUÇLAMALARI
Buradaki kentsel dönüşüme taş koyanlar, sekiz aydır bu proje bitmesine rağmen bekletenler, bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşüm yapacağız diyerek çalışan bizleri, arkadaşlarımızı kentsel dönüşüme engel olmakla suçluyor. Özgür Bey, senin yönettiğin hangi şehirde bir gayret ortaya konmuş da Murat Kurum oraya destek olmamış? Hangi belediye başkanı kentsel dönüşümde destek istemiş de biz kapımızı kapatmışız? Hangisi bir proje getirmiş de biz hayır demişiz? Bir tane söyle. Bir tane.