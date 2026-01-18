Bakan Kurum TOKİ yeni kura takvimini açıkladı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 3 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 18 Ocak 2026 Pazar günü (bugün) Erzincan'da 1.760 konutun kura çekimiyle tamamlandı.

BUGÜNE KADAR 75 BİN 356 KONUTUN KURASI ÇEKİLDİ

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da 75 bin 356 konutun kurası çekilmiş oldu.



"45 BİN 909 KONUTUMUZUN DAHA HAK SAHİPLERİNİ BELİRLEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yuva demek, umut demek,

gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" mesajını verdi.

ŞANLIURFA'DAN GİRESUN'A KURA HEYECANI SÜRÜYOR

19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa'da 13 bin 790, 21 Ocak Çarşamba Trabzon'da 3 bin 734, Tokat'ta 3 bin 392, 22 Ocak Perşembe Amasya'da 2 bin 601, 23 Ocak Cuma Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380, Sivas'ta 3 bin 904, 24 Ocak Cumartesi Aydın'da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü de Giresun'da 1.676 konut için kura çekimi yapılacak.

121 BİN 265 EV SAHİBİ BELİRLENMİŞ OLACAK

19-25 Ocak haftasında toplam 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 29 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek.