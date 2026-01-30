Uyuşturucu soruşturmasında Kasım Garipoğlu’nun barmeni itiraf etmişti! Fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Firari Kasım Garipoğlu'nun barmeni Atilla Aydın itirafçı olup uyuşturucu partilere katılan ünlü isimleri anlatmıştı. Aydın, firari işadamı Burak Ateş, fenomen Merve Taşkın, Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin, Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu, modacı Lerna Elmas, Monkey Project'in işletmecileri, Defne Samyeli'nin kızları Deren-Derin Talu, Mert Ayaydın, Burak Altındağ gibi 27 kişinin ismini savcılıkla paylaştı. Bu isimler arasında Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'la geçtiğimiz aylarda gittiği bir mekândan poz veren voleybolcu Özge Ertöz ve modacı Sandra Alazoğlu yer aldı.

Savcılığın daha önce soruşturma dosyasında adı geçmeyen bazı isimleri mercek altına almasıyla birlikte partiye katılan kişiler arasında yer alan Merve Taşkın için uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

YURT DIŞINA ÇIKTIĞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hesabından yaptığı açıklamada son aylarda ciddi bir kaygı ve korku haliyle yaşadığını belirterek geceleri uyuyamadığını, olası bir gözaltı ihtimaline karşı sürekli hazırlıklı uyuduğunu duyurmuştu. Türkiye'den ayrılma kararının bir kaçış değil, kendisi için bir yolculuk olarak tanımlayan Taşkın, bir yıl önce yayımlanan bir programdaki diyaloglar gerekçe gösterilerek "fuhuşa teşvik" iddiasıyla ifadeye çağrılmıştı.

Taşkın ayrıca, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle hâkim karşısına çıkmıştı. Sevgililer Günü'nde yalnız kalanlara 400 bin lira karşılığında eşlik edebileceğini duyurduğu paylaşımının mizah amaçlı olduğunu söyleyen Taşkın hakkında verilen "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirleri daha sonra kaldırılmış, dava ileri bir tarihe ertelenmişti.