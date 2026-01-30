Denizin üstünde yükselen şehir Rize! 662 futbol saha büyüklüğünde dev dönüşüm

MİLLET BAHÇESİNİN İLK ETABINDA SONA GELİNDİ Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şehrin sosyal alan olarak en büyük yeşil alanı olacak olan millet bahçesi projesine ilişkin, "Millet bahçesi, eski dolgu alanıyla birlikte ele alındığında yaklaşık 500 dönümlük devasa bir alanı kapsıyor. Şu anda 200 dönümlük birinci etapta sona yaklaştık. Şubat ayı gibi bu alanı tamamlamış olacağız. Buradaki çalışmaların bitmesi ile birlikte arkadaki mevcut tesislerin ön taraftaki yeni zemine geçiş sürecini başlatabileceğiz. İkinci etapta yer alan alanın ise bu yılın ortalarına doğru ihalesinin yapılarak imalat sürecine geçilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

'DENİZ DOLGUSU MECBURİYET' Kentte deniz doldurulmasının mecburiyet olduğunu ifade eden vatandaşlardan Alptekin Atilla Çelik, "Deniz dolgusu deyince aklımıza ne geliyor? Şehrin genişlemesi, şehrin büyümesi geliyor. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli problemlerinden biri de alan olmaması. Şehir genişleyemiyor, zaten arka tarafta dağlara dayanmış. Mecburiyetten, mecbur deniz doldurarak da biraz daha alan genişletme; yaşam alanını sağlama, sosyal donatı sağlama. Doğu Karadeniz için yapılabilecek en büyük projelerden birisidir bu. Düz arazi yok; her yer engebe. Bu şekilde denizin doldurulmasıyla daha düz, daha temiz alanlar elde edilip, buraların hem insanların yaşam alanı olarak hem de insanları yaşatacak diğer faaliyetler için katkıda bulunacağına inanıyoruz. Tüm projeleri destekliyoruz" dedi.