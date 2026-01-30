Başkan Erdoğan’dan SABAH'a özel makale: “2026 Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı olacak”

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN SABAH GAZETESİ İÇİN ÖZEL MAKALE... Türkiye için çalıştığımız, Türkiye için gece-gündüz durmadan ve yorulmadan ter döktüğümüz, türlü sınamalardan geçip, güçlükleri milletimizin desteğiyle aştığımız ve ülkemizi büyüttüğümüz bir yılı daha geride bıraktık. 2025'te de ekonomiden dış politikaya, enerjiden savunma sanayiine, kültür ve sanattan çevre ve şehirciliğe kadar pek çok alanda önemli çalışmalar yaptık. Yeni dönemde büyük reformlara imza atarken, inşallah milletimize sunduğumuz hizmetlerimizi de zirveye çıkartacağız.

BARIŞ DİPLOMASİSİ Geride bıraktığımız yılda hassas süreçleri başarıyla yöneterek, Türkiye'nin çıkarlarını savunduk. Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerde ve uluslararası sorunların giderilmesinde Türkiye, çözüm adresi haline geldi. Dünya, savaşların ve krizlerin pençesinde kıvranırken; Türkiye, barışın ve istikrarın teminatı oldu. Gazze'de, Suriye'de, Ukrayna-Rusya Savaşında, Somali-Etiyopya ihtilafında, Libya, Sudan, İran ve Güney Kafkasya'da kısaca her coğrafyada Türkiye olarak huzurdan, istikrardan, barıştan yana olduk ve barışı inşa etmek için gayret gösterdik. Ortaya koyduğumuz barış diplomasisiyle, ezber bozan hamlelerimizle, ülkemizin gücüne güç kattık.

SORUNLARIN ÇÖZÜM ADRESİ ANKARA

Suriye'nin birlik ve beraberliğini sağlaması, toprak bütünlüğünü koruması için en güçlü desteği verdik. Gazze'de kalıcı ateşkes için yürütülen çalışmalarda aktif bir şekilde yer alarak Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağımızı bir kez daha dünyaya duyurduk. Birçok bölgede olduğu gibi, Somali-Etiyopya arasındaki sorunların çözüm adresi de Ankara oldu. Tüm bu süreçlerde ne Doğu'ya sırtımızı döndük ne de Batı'dan koptuk. Bizim tek bir eksenimiz var; o da Türkiye Ekseni... 2026'da Türkiye, uluslararası siyasetin anahtar ülkelerinden biri haline gelecek. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefiyle çıktığımız yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı ile entegrasyonumuzu derinleştirecek, İslam dünyasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirecek ve mazlum coğrafyaların gür sesi olmayı sürdüreceğiz.

2026 REFORMLARIN YILI OLACAK

Şimdi artık 2026'nın ilk aylarında, sadece temelleri atılmış bir vizyonu değil, sütunları yükselen daha büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını konuşuyoruz. 2026, sabrımızın meyvelerini toplayacağımız, ekilen tohumların boy vereceği ve inşallah hasadını yapacağımız ve Türkiye'nin küresel ligdeki yerini tartışılmaz bir konuma sabitleyecek, bir şahlanış ve reform yılı olacak.