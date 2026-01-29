Uyuşturucu soruşturması genişliyor: İBB’ye uzanan dalgada 4 ismin daha testi pozitif çıktı
İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş ağına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı isimlerin test sonuçları kamuoyuna yansıdı. Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çevresine uzanırken, dosyada yer alan bazı isimlerin daha uyuşturucu test sonuçlarının belli olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, 4 ismin daha testlerinin pozitif olduğu belirtilirken "jet ve parti bağlantıları" iddiasıyla gözaltına alınan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper hakkında yapılan uyuşturucu testleri tamamlandı. Test sonuçlarına göre Ayşe Sağlam'ın sonucunun pozitif çıktığı, Selen Görgüzel'de ise yasaklı maddeye rastlanmadığı bildirildi.
TEST SONUÇLARI DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan ve negatif sonuç veren bazı isimlerin listesi de dosyaya yansıdı.
Pozitif sonuç verdiği iddia edilen isimler:
İbrahim Barut
Deniz Berk Cengiz
Gökhan Gümüş
Burak Doğan
Gökmen Gürdeğir
Ali Gürbüz
Fatih Gürdeğir
Emre Yalçın
Melis Sabah
Orhan Aydın
Murat Sönmez
Yoldaş Ulaş Yağmur
Emircan Şahin
Ayşe Sağlam
Selen Çetinkaya
Ahmet Şaşmaz
Mustafa Tatlıcı
Negatif sonuç verdiği bildirilen isimler:
Esat Yontunç
Can Yaman
Nilüfer Batur
Ceren Alper
Selen Görgüzel
Nazlıcan Taşkın
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın kapsamının genişletildiği ve yeni gözaltıların olabileceği öne sürülüyor. Dosyada yer alan isimlerle ilgili adli sürecin devam ettiği, test sonuçlarının ise delil niteliğinde değerlendirildiği ifade ediliyor.