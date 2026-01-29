Uyuşturucu soruşturması genişliyor: İBB’ye uzanan dalgada 4 ismin daha testi pozitif çıktı

Edinilen bilgilere göre, 4 ismin daha testlerinin pozitif olduğu belirtilirken "jet ve parti bağlantıları" iddiasıyla gözaltına alınan Selen Görgüzel , Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper hakkında yapılan uyuşturucu testleri tamamlandı. Test sonuçlarına göre Ayşe Sağlam'ın sonucunun pozitif çıktığı, Selen Görgüzel'de ise yasaklı maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Murat Gülibrahimoğlu’nun jetinde olduğu ortaya çıkan Selen Görgüzel’in uyuşturucu testleri negatif çıktı (foto: x platformu)

TEST SONUÇLARI DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan ve negatif sonuç veren bazı isimlerin listesi de dosyaya yansıdı.

Pozitif sonuç verdiği iddia edilen isimler:

İbrahim Barut

Bilal Hancı

Deniz Berk Cengiz

Gökhan Gümüş

Burak Doğan

Gökmen Gürdeğir

Ali Gürbüz

Fatih Gürdeğir

Emre Yalçın

Melis Sabah

Orhan Aydın

Murat Sönmez

Yoldaş Ulaş Yağmur

Emircan Şahin

Ayşe Sağlam

Selen Çetinkaya

Ahmet Şaşmaz

Mustafa Tatlıcı

Negatif sonuç verdiği bildirilen isimler:

Esat Yontunç

Can Yaman

Nilüfer Batur

Ceren Alper

Selen Görgüzel

Nazlıcan Taşkın

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın kapsamının genişletildiği ve yeni gözaltıların olabileceği öne sürülüyor. Dosyada yer alan isimlerle ilgili adli sürecin devam ettiği, test sonuçlarının ise delil niteliğinde değerlendirildiği ifade ediliyor.