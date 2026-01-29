Türkiye-Özbekistan arasında YDSK'nın 4. toplantısı yapıldı!
Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Erdoğan ve Mirziyoyev, ikili ve heyetler arası görüşmeler sonrası Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na başkanlık etti.
