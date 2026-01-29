Haberler Gündem Haberleri Türkiye-Özbekistan arasında YDSK'nın 4. toplantısı yapıldı!

Türkiye-Özbekistan arasında YDSK'nın 4. toplantısı yapıldı!

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 18:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Başkan Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Erdoğan ve Mirziyoyev, ikili ve heyetler arası görüşmeler sonrası Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na başkanlık etti.