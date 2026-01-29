TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Türkiye'nin güçlü olmaktan başka çaresi yok

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM Binası'nda "Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı"nda konuştu. BMGK'nın çatışmaları çözemediğini yeni küresel sisteme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye'nin güçlü olmaktan başka çaresi yok" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM Binası'nda "Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı"nda konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları...

Uluslararası kurumlar işlemiyor. Yeni, adil bir sisteme ihtiyaç var..

Dünya yeni döneme giriyor, BMGK çatışmaları çözemiyor.

Şartları her gün ağırlaşan Gazze'deki mazlum halkın üzerine her gün İsrail'in saldırıları yoğunlaştırılıyor. Buna rağmen maalesef soykırım bir şekilde devam ediyor.

Karşımızda hiçbir şekilde çalışamayan, üzerine vazife olarak uluslararası sistem tarafından verilmiş konuları çözemeyen bir küresel sistem vardır. Bu sistemin değiştirilmesi önümüzdeki dönemin en önemli meselelerinden birisidir.

"BMGK İFLAS ETTİ"

Dünyanın bütün ülkeleri, herhangi bir konuda karar alsa bile, veto hakkına sahip 5 ülkeden biri 'onaylamıyorum' diyorsa kararı uygulayamıyorsunuz. Uluslararası sistemin kuralları gözden geçirilmeli. BMGK iflas etti, çatışmaları çözemiyor. NATO'nun temelleri çatırdıyor.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK"

Türkiye; dostlarımızın iftihar edeceği, düşmanlarımızın çekineceği ve rakiplerimizin de bizimle mücadele etmeyi bir kere daha düşüneceği yeni bir döneme girdi. Türkiye'nin güçlü olmaktan başka çaresi yok.