TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreçte ortak rapor aşamasına geldik

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir araya geldi. Toplantıda, komisyonun çalışma süresinin uzatılması ile "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamanın ele alınacağı yeni bir toplantı yapılması planlanıyor.

NİHAİ RAPOR İÇİN EK SÜREYE İHTİYAÇ VAR

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Süreçte artık ortak rapor aşamasına gelmiş bulunuyoruz" dedi. Nihai raporun hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kurtulmuş, sürecin en kritik eşiklerinin büyük bir hassasiyetle aşıldığını vurguladı.

Ayrıntılar geliyor...