TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreçte ortak rapor aşamasına geldik
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2025 11:16 Güncelleme: 24.12.2025 11:30
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. Toplantı öncesi konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Süreçte ortak rapor aşamasına geldik" ifadelerini kullandı. Nihai rapor için ilave süre gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, kritik eşikleri hassasiyetle aştıklarını vurguladı.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bir araya geldi. Toplantıda, komisyonun çalışma süresinin uzatılması ile "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamanın ele alınacağı yeni bir toplantı yapılması planlanıyor.
NİHAİ RAPOR İÇİN EK SÜREYE İHTİYAÇ VAR
Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Süreçte artık ortak rapor aşamasına gelmiş bulunuyoruz" dedi. Nihai raporun hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kurtulmuş, sürecin en kritik eşiklerinin büyük bir hassasiyetle aşıldığını vurguladı.
Ayrıntılar geliyor...