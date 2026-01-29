Suç örgütlerine CİMER darbesi! Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi

CİMER’e yapılan vatandaş ihbarları, kamuoyunda yankı uyandıran birçok suç örgütü soruşturmasının gün yüzüne çıkarılmasını sağladı. Vatandaşların CİMER başvurularında verdikleri detaylı bilgiler sayesinde Türkiye genelinde yürütülen büyük operasyonların düğmesine basıldı.

Millet ile devlet arasındaki en etkili iletişim köprüsü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), her alanda vatandaşın yaşadığı sorunları ilgili kurumlar aracılığıyla çözüme kavuştururken duyarlı vatandaşların CİMER'e yaptığı ihbarlar organize suç örgütlerinin çökertilmesinde büyük etki üretti. CİMER başvurularının titizlikle incelenmesi sonrası kamuoyunda büyük yankı uyandıran çok sayıda operasyonun düğmesine basıldı. Örgüt üyeleri yakalanarak cezaevine gönderildi. Vatandaşların ihbarıyla başlayan süreç, kamuoyunda yakından takip edilen büyük operasyonlara dönüştü.

"YENİDOĞAN ÇETESİ" OPERASYONU

Yenidoğan Çetesi olarak bilinen organize suç örgütü, CİMER şikayeti üzerine başlatılan operasyonla çökertildi. Haksız kazanç elde etmek amacıyla bebekleri bazı özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerine sevk eden ve ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi"ne ilişkin başvurunun incelenmesi sonucu suç örgütünün kamuoyunda infial yaratan eylemlerini açığa çıkarıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik. Ben Türk halkından sağlıkçılarımıza güvenmesini istiyorum. Bizim görevimiz o çürük elmaları aramızdan çıkartmak" ifadeleriyle duyurmuştu.

ANNENİN FERYADINA CİMER YETİŞTİ: "KALE" OPERASYONU

Ankara'nın Kale Mahallesi'nde bir annenin CİMER'e yaptığı başvuru ile başlatılan Kale operasyonunda, uyuşturucu satıcılarına yönelik detaylı soruşturma yürütüldü. Yağma, tehdit, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne üye 126 kişi gözaltına alındı.

"ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ" OPERASYONU&NBSP;

Kamuoyunda 'Kedicikler' olarak bilinen Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik 2018 yılında başlayan operasyonlarda CİMER ihbarları etkili oldu. Operasyon, örgütün iç işleyişine dair önemli bilgiler içeren bir ihbar sayesinde başlatıldı. İhbar, özellikle örgütün finansal yapısını çözmekte kritik rol oynadı.

"DİLAN VE ENGİN POLAT" SORUŞTURMASI

Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik kara para aklama suçlamasıyla yürütülen operasyon CİMER şikayeti üzerine başlatıldı. Sosyal medyada videolarıyla gündem olan Polat çiftine yönelik yürütülen mali soruşturmalarda birçok hukuksuzluk tespit edildi.

"USULSÜZ KONUT SATIŞI" OPERASYONU

Ekim 2024'te CİMER'e yapılan usulsüz gayrimenkul satışı başvurusuyla başlatılan soruşturmada, yabancılara sahte yollarla vatandaşlık sağlayan bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 41 kişi gözaltına alındı ve 870 kişinin vatandaşlığı iptal edildi.

"FERGİO HOUSE" OPERASYONU

Müstehcen içerikli videolar paylaşan ve yasa dışı faaliyetler yürüten bir suç örgütü olan "Fergio House" çetesi, CİMER'e gelen bir başvuru sonrasında başlatılan soruşturma üzerine çökertildi.

"UCUZ ÇAKIL İHALESİ "OPERASYONU

CİMER'e yapılan bir şikâyet başvurusu sayesinde, tonu 70 lira olan kıymetli çakılın 23 liraya ihale edilerek devlete 53 milyon lira zarar verildiği iddiası ortaya çıkarıldı.

"NAYLON FATURA" OPERASYONU

CİMER'e yapılan bir başvuruda, CHP Mamak İlçe Başkanlığı'nın 1,2 milyon TL'lik naylon fatura kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edildi ve bu süreçte ilçe başkanı Behçet Akdulum, CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

"GÜNEŞ SANTRALİ" DOLANDIRICILIĞI

Vatandaşların CİMER'e yaptığı başvurular sonucunda, güneş santrali vaadiyle dolandırıcılık yapan Kainat Holding, Enerji Tarlası ve İhya Holding'in sistemi çökertildi, ilgili kurumlara hızlı çözüm sunuldu.

"OSMANLI SANCAĞI" OPERASYONU

2003 yılında Hadim Büyük Camii'nden çalınıp Bursa Osmangazi ilçesinde satılmak istenirken kolluk kuvvetlerince ele geçirilen ve Bursa Müze Müdürlüğüne teslim edilen Osmanlı Sancağı, duyarlı bir vatandaşın CİMER başvurusu üzerine, yetkililer tarafından bulunduğu yerden alınarak Hadim Kaymakamlığına teslim edildi.

"ÖZLEM VE TAYYAR ÖZ" SORUŞTURMASI

Bir CİMER başvurusunda Özlem ve Tayyar Öz'ün iş yerlerini ruhsatsız işlettiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

CİMER 2025 YILINDA 5.5 MİLYON BAŞVURU ALDI

2025 yılında CİMER'e 5 milyon 525 bin başvuru yapıldı. Başvuruların %96,8'i cevaplandırıldı. Başvuruların incelenmesindeki ortalama işlem süresi 11 güne kadar düşürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 2018 yılında kurulmasından bu yana CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 41 milyon 672 bin 446'ya ulaştı.