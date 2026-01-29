Haberler Gündem Haberleri Putin ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ın görüşmesi başladı

Putin ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ın görüşmesi başladı

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 15:55 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ın görüşmesi Moskova’da başladı. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre; görüşmenin gündeminde, Rusya ve BAE arasındaki çok yönlü iş birliğinin kilit alanları, Orta Doğu’daki güncel durum ve diğer uluslararası meseleler yer alıyor.