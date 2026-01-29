Özel'in tepki çeken sözlerine Çerçioğlu'ndan suç duyurusu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hedef aldı. AK Parti'ye geçtiği için Çerçoğlu'na sık sıkhedef alan Özel yine tepki çeken sözler sarf etti.

Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan, gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise harekete geçti ve kendisine iftira attığı iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

"İFTİRA VE KARALAMA AMACI TAŞIYOR"

Özel'in açıklamalarının hiçbir hukuki, fiili veya somut dayanağı bulunmadığına dikkati çeken Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Bu beyanlar kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan ve kamu düzenini zedeleyen sorumsuz bir girişim niteliği taşımaktadır. Bu tür açıklamalar ne demokratik siyaset anlayışıyla ne de hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Kamu görevini yürüten bir kişi olarak, şahsıma ve temsil ettiğim makama yöneltilen bu tür ithamların karşılıksız bırakılması söz konusu değildir. İftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan her türlü girişim hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı mercilerinin takdirine sunulmuştur."