MSB'den Barış Pınarı açıklaması: Bölgeden çekilme yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Barış Pınarı bölgesindeki bazı noktalardan çekildiği yönünde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan iddiaları yalanladı.

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, TSK'nın bölgedeki varlığının sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir.