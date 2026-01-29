Kocaeli Tüpraş rafinerisinde patlama! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Kocaeli’deki TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası gökyüzü siyah dumanlarla kaplanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. TÜPRAŞ’tan yapılan açıklamada, alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığı, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ Rafinerisi'nde akşam saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. A Haber ekranlarına bağlanan gazeteci Hakan Süer, patlamanın ardından bölgede yoğun siyah dumanların yükseldiğini ve alevlerin net şekilde görülebildiğini aktardı.

Yaklaşık yarım saat önce meydana gelen patlamanın, rafineri sahasında "417 numaralı benzin tankı" olarak adlandırılan noktada yaşandığını belirten Süer, yangının halen devam ettiğini ancak kontrol altına alındığı yönünde bilgiler bulunduğunu ifade etti.

Patlamanın bakımda olan ve boş durumdaki bir tankta meydana geldiğini vurgulayan Hakan Süer, bu nedenle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyledi. Tankın borularında kalan yakıtın yanmaya devam ettiğini aktaran Süer, çevredeki diğer tanklara ya da tesislere sıçrama riskinin bulunmadığını belirtti.

Olayın hemen ardından TÜPRAŞ'ın kendi itfaiye ekiplerinin ilk müdahaleyi gerçekleştirdiğini ifade eden Süer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin de tüm ilçelerden bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Peş peşe çalan sirenler nedeniyle Körfez ilçesinde kısa süreli panik yaşandığını aktaran Süer, yaklaşık 150-200 bin nüfuslu ilçenin birçok noktasından siyah dumanların görülebildiğini söyledi.

Yangının çıktığı noktanın akaryakıt tanklarının bulunduğu son derece kritik bir alan olduğuna dikkat çeken Süer, "Tankın boş olması büyük bir facianın önüne geçti. Eğer dolu olsaydı çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalabilirdik" dedi.

Hakan Süer, hem TÜPRAŞ itfaiyesinin hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin koordineli şekilde çalıştığını, şu an itibarıyla yangının kontrol altında olduğunu ve vatandaşların paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını aktardı.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, İzmit rafinerisinde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındığını, olaydan etkilenen bulunmadığını açıkladı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, "İzmit rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir" denildi.