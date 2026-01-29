First Lady'ler bir arada! Emine Erdoğan Mirziyoyev'in eşi ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Ankara Palas'ı ziyaret etti. Emine Erdoğan, Ankara Palas'ın girişinde karşıladığı Mirziyoyeva ile Hereke dokumaları, yıldız porselenleri ve diplomatik hediyelerin de aralarında olduğu Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait seçkin eserlerden oluşan müzeyi gezdi.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Ankara Palas'ta bir araya geldi.
MÜZEYİ GEZDİLER
Emine Erdoğan, Ankara Palas'ın girişinde karşıladığı Mirziyoyeva ile Hereke dokumaları, yıldız porselenleri ve diplomatik hediyelerin de aralarında olduğu Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait seçkin eserlerden oluşan müzeyi gezdi. Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, müzedeki eserleri yakından inceleyen lider eşlerine bilgi verdi.
MİRZİYOYEVA, ANADOLU NAKIŞ TEKNİKLERİNİ İLGİYLE İNCELEDİ
Özellikle Anadolu nakış tekniklerini çok beğendiğini ifade eden Mirziyoyeva, ülkesinde de bu teknikle ürünler üretilmesini çok istediğini belirtti.
Özbek halkının bu tür sanatlara ilgisi olduğunu kaydeden Mirziyoyeva, Türkiye'nin bu konuda kendilerine destek vermesini memnuniyetle karşılayacağını söyledi.
Mirziyoyeva, ayrıca Yıldız porselenlerinin Özbekistan'da sergilenmesinin kendisini çok mutlu edeceğini dile getirdi.
Lider eşleri Ankara Palas'ta, olgunlaşma enstitülerinde üretilen kitre bebek, çini ve seramik ürünler ile Türk işi, sırma, hesap işi ve beyaz iş gibi nakış teknikleriyle hazırlanan ürünlerin sergilendiği bölümü de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Mirziyoyeva, nakış tekniklerinin ülkesindeki sanatçılara öğretilebilmesi konusunda işbirliğinin geliştirilebilmesi için olgunlaşma enstitülerinin usta öğreticilerini, Özbekistan'a davet etti.
Lider eşleri, moda tasarımcısı Özgür Masur'un Cumhuriyetin 100. yılına ithafen tasarladığı kıyafetlerden oluşan "Anatolia" koleksiyonunu da yakından inceledi.