Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Mirziyoyev'i resmi törenle karşılarken ziyarette siyasi, ekonomik ve stratejik iş birliği kapsamında önemli anlaşmalara imza atılacak. Öte yandan toplantı sonrası Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların canlı bağlantı yoluyla açılışı yapılacak.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşılıyor
BAŞKAN ERDOĞAN HAVALİMANINDA KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanın'da karşıladı.
ÇOK SAYIDA ALANDA İŞ BİRLİĞİ MASADA
Ziyaret kapsamında, Ankara'da Başkan Erdoğan ile Mirziyoyev'in başkanlığında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak.
ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANACAK
Görüşmeler çerçevesinde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirecek bir dizi belgenin imzalanması öngörülüyor. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de liderler arasında kapsamlı şekilde değerlendirileceği bildirildi.
ÖZBEKİSTAN'DAN YARDIM ELİ
Ziyaret vesilesiyle, 2023 Şubat ayında Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların, canlı bağlantı yoluyla açılışı gerçekleştirilecek.