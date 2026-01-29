Bahis soruşturmasında flaş karar: Murat Sancak'a ev hapsi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, mahkeme kararıyla ev hapsine alınarak tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Sancak'ın, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesine karar verildi.