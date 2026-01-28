Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği bildirildi.