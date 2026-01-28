Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki gelişmeler kapsamında gerginliğin düşürülmesine yönelik çabaları ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi telefonda görüştü.
