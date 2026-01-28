46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında tutuklama kararı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "46 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüpheliyi yakaladık. 82’si tutuklandı, 54’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediliyor." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüpheli yakalandı.
82 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yakalanan şüphelilerden 82'si tutuklanırken, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri, Konya, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Hatay ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu 46 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.
İŞTE İŞLEDİKLERİ SUÇLAR
Şüphelilerin;
-
Adliye, askeri, eğitim ve öğrenci yapılanmaları ile çeşitli mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet yürüttükleri,
-
ByLock adlı kriptolu haberleşme programını kullandıkları,
-
Ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütsel iletişim sağladıkları,
-
Örgüt sorumluları ile irtibatlı oldukları,
-
Sınav ve mülakatlarda avantajlı şekilde kodlandıkları,
-
Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde barındıkları
tespit edildi.
Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini de tebrik etti.