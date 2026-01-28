Haberler Gündem Haberleri 46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında tutuklama kararı

46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında tutuklama kararı

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 08:17 Son Güncelleme: 28 Ocak 2026 08:37 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "46 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüpheliyi yakaladık. 82’si tutuklandı, 54’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediliyor." ifadelerini kullandı.