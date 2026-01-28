CANLI YAYIN

2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

2026 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilecek. Beştepe’de yapılacak kritik toplantıda; Suriye’deki son gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki yansımaları, Gazze’de ikinci aşama ve kalıcı ateşkesin sürdürülmesi, Doğu Akdeniz’de yürütülen faaliyetler ile Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımların ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün yılın ilk MGK'sı toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin kritik pekçok başlığın masaya yatırılması bekleniyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye ordusunun 03 ocakta terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'ye yönelik başlattığı operasyonlarda Deyr Hafir-Meskene hattı, Deyrizor, Rakka ve Tabka olmak üzere Fırat'ın batısı terörden arındırılmıştı. Şam hükümeti, entegrasyon kapsamında terör örgütüne tanıdığı ateşkes süresini 15 gün uzatmasının ardından Haseke ve Ayn el-Arab bölgesinde çatışmalar sürüyor. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu'nda Şara hükümeti ve YPG'nin ateşkes süreci ve entegrasyon anlaşmasının yansımaları ele alınacak. Öte yandan Suriye'deki son durum incelenerek olası senaryoların masaya yatırılması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Türkiye'den çekilmesinin ardından son gelişmeler ve sahadaki çalışmalara ilişkin raporların masaya yatırılması bekleniyor. Öte yandan PKK/YPG'nin Suriye'deki çatışmaların yanı sıra entegrasyon sürecine olan etkisi değerlendirilecek.

GAZZE

MGK'da konuşulacak bir diğer başlık ise Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi ve kalıcı barış ortamının oluşturulmasının olacak. Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'nda yer almasıyla kurul çalışmalarına ilişkin bilginin MGK'ya sunulması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Türk askerinin barış misyonu kapsamında Gazze'ye gidip gitmeyeceği başlığına da ele alınması bekleniyor.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Yılın ilk MGK'sında ele alınması öngörülen konu başlıkları arasında Ukrayna-Rusya Savaşı'nda kalıcı barış sağlanması yer alıyor. Kritik toplantıda barışın sağlanmasına yönelik atılacak diplomatik adımların görüşülmesi bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER

MGK toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz de Ege'deki hak ve menfaatlerinin korunması adına yürütülen faaliyetlerin de incelenmesi bekleniyor.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığının artırılması adına yürütülen Eurofighter ve Tayfun ile F-16 savaş uçaklarının tedarik durumunda gelinen son durum da masada olacak.

