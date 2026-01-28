2026'nın ilk MGK'sı Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

MGK'da konuşulacak bir diğer başlık ise Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi ve kalıcı barış ortamının oluşturulmasının olacak. Türkiye'nin Gazze Barış Kurulu'nda yer almasıyla kurul çalışmalarına ilişkin bilginin MGK'ya sunulması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Türk askerinin barış misyonu kapsamında Gazze'ye gidip gitmeyeceği başlığına da ele alınması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER

MGK toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz de Ege'deki hak ve menfaatlerinin korunması adına yürütülen faaliyetlerin de incelenmesi bekleniyor.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığının artırılması adına yürütülen Eurofighter ve Tayfun ile F-16 savaş uçaklarının tedarik durumunda gelinen son durum da masada olacak.