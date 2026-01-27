Özgür Özel YPG'nin taleplerine sahip çıktı | Sınır değil ihanet kapısı
Suriye’deki son operasyonlar sonrası YPG/SDG unsurları Fırat’ın doğusuna çekilirken, gelişmeler Türkiye siyasetinde de yankı buldu. PYD/YPG ile temas kuran DEM Parti heyeti, Ankara’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Özgür Özel, Suriye’de yaşananları “endişe verici” olarak nitelendirirken, terör örgütü yerine Suriye hükümetini eleştirdi. Ayrıca PYD’nin de talep ettiği şekilde Suruç–Ayn el Arab (Kobani) Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın açılmasını istedi. Özel’in açıklamaları, YPG/PYD çizgisiyle paralellik gösterdiği gerekçesiyle tepkilere neden oldu.
Suriye sahasındaki gelişmeler uluslararası kamuoyunun dikkatini bölgeye çevirdi. Suriye yönetiminin son dönemde gerçekleştirdiği etkili operasyonlar sonrası YPG/SDG unsurları Fırat'ın doğusuna doğru geri çekilmek zorunda kaldı.
DÜN PYD BUGÜN ÖZEL'LE GÖRÜŞME
Bu süreçte dün PYD/YPG ile temas kuran DEM Parti heyeti, bugün Ankara'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdi.
DEM'DEN KÜSTAH TEHDİT
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Nusaybin hududunda "SDG Kürtlerin temsilcisidir" dedi. YPG'lilerin Türk bayrağına saldırmasını kurumsal olarak sahiplendi.
Bazı DEM'li vekiller ise Suriye'deki gelişmeleri bahane edip Meclis kürsüsünden Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı. DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, "Bu ateş herkesi yakar, Ortadoğu'yu yakar. Türkiye'yi de yakar" dedi.
ÖZEL DE SAVUNDU: TERÖRİSTİ DEĞİL HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ
Suriye'de terör örgütünün sivilleri katletmesini görmezden gelen Özgür Özel de bölgede yaşananların 'endişe verici' olduğunu belirtti. Suriye'de yaşananlarla ilgili terör örgütünü değil hükümeti eleştirdi.
ÖZGÜR ÖZEL PYD ELEBAŞIYLA AYNI ŞEYİ İSTEDİ: SINIR KAPILARI AÇILSIN
Dahası Özel, PYD'nin istediği DEM'in de günlerdir dile getirdiği bir talebin sözcüsü oldu. Özgür Özel, Suruç ile Ayn-El Arab (Kobani) sınırındaki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi.
Bilindiği üzere PYD elebaşı Foza Yusuf Suriye ordusundan kaçan YPG'li teröristler için Nusaybin - Ayn el Arab sınır kapılarının açılmasını talep etmişti.