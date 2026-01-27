Özgür Özel YPG'nin taleplerine sahip çıktı | Sınır değil ihanet kapısı

YPG İLE AYNI DİL

Öte yandan bir kez daha Suriye'deki Ahmed Şara hükümetini hedef seçen Özgür Özel, "Bu meseleye herkes dikkat etsin. IŞİD öyle herhangi bir siyasi unsur değildir. HTŞ'ye kravat giydirmekle, rejimin başına getirmekle dünyanın dört bir tarafında bu uğurda ölüp de cennete gideceğini düşünen, hepimizi düşman bilen, demokrasiyi düşman bilen… Yani sandıktan nefret eden, demokrasiyi 'Allah'a şirk koşmak' olarak gören bir takım zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacakları bir rejim, bir düzen düzen değildir ve orada kimseye huzur yoktur" dedi.