CHP tabanında İmamoğlu kırılması! Ecevit umudundan hayal kırıklığına... "Özel kendini bitirdi"

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 09:41 Son Güncelleme: 27 Ocak 2026 10:05 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na koşulsuz biçimde sahip çıkması parti tabanında hayal kırıklığı yarattı. Özel'in İmamoğlu'nu savunma tarzının artık bir savunma olmaktan çıkıp inkâr söylemine dönüştüğü eleştirileri yükselirken, Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna da konuyu köşesine taşıdı. Tuna, "'Sütte leke var, İmamoğlu'nda yok' demek nedir Allah aşkınıza Özgür Bey?!" ifadelerini kullandı.

CHP'de yolsuzluk gölgesi altındaki krizler parti tabanında da kaosa neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na koşulsuz sahip çıkması parti tabanında hayal kırıklığı yarattı. Özel'in İmamoğlu'nu savunma tarzının artık bir savunma olmaktan çıkıp inkâr söylemine dönüştüğü eleştirileri yükselirken, Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna da konuyu köşesine taşıdı.

İşte Salih Tuna'nın 27 Ocak 2026 tarihli yazısı... CHP Genel Başkanı olarak girdiği ilk seçimde (Mart 2024) aldığı sonuçlardan dolayı sıkı CHP'li bir yakınım, Özgür Özel'i öve öve bitirememiş, "Ecevit'ten sonra ilk kez bir lider bulduk" demişti.

Çok sevinçliydi, keyfini kaçıracak bir şey söylemedim. "Hayırlı olsun" dedim sadece, "madem buldunuz sıkı tutun bırakmayın..."

O günden sonra ilk kez geçen cumartesi yolumuz kesişti.

Laf lafı açtı, en sonunda "Özgür Bey'i bırakmıyorsunuz değil mi?" diye takıldım.

Hay takılmaz olaydım

"İmamoğlu yüzünden kendini de bitirdi, bizi de bitirdi..." diye öyle kahır dolu bir sesle feryat etti ki, olursa o kadar olur. Sanki gırtlağına kadar dolmuş da bir soru vesilesiyle boşalacak anı beklemiş gibi.

Ne yalan söyleyeyim, ilkin inanmakta zorluk çektim, hatta şaka mı yapıyor diye de işkillendim.

"Ecevit'in hizasına koymuştun onu, ne oldu?" dedim.

Durdu, yüzüme baktı baktı ve "Ecevit çok dürüsttü" dedi, başka da bir şey demedi.