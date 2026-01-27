Ankara-Washington hattında kritik temas! Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye’deki son gelişmeler, Gazze Barış Kurulu’nun çalışmaları, savunma sanayii ve ticari ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada, liderler Türkiye-ABD ikili ilişkileri, savunma sanayii başta olmak üzere ticari temaslar konuştu. Ayrıca Suriye'deki son durum ve Gazze Barış Kurulu çalışmaları başta olmak üzere küresel ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

SURİYE İLE GAZZE MASADA

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Başkan Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade ettiği belirtildi.

"SURİYE'DEKİ ATEŞKES ANLAŞMASI BÜYÜK ÖNEME SAHİP"

Başkan Erdoğan'ın, Türkiye'nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKET

Başkan Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ile bölgemizde kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi.