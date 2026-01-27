AK Parti'den Halep'te Terörsüz Türkiye mesajı: Provokasyonlara rağmen adımlar sonuç verecek

Zorlu, beraberindeki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcıları Naim Makas ve Temel Akyürek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve diğer ilgililerle Halep Valiliğine ziyarette bulundu.

Fotoğraf-AA

HALEP VALİSİ GARİB'İYE ZİYARET

Halep Valisi Azzam el-Garib'i makamında ziyaret eden Zorlu, beraberindeki heyetle görüşmeler gerçekleştirdi. Zorlu, görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin Gaziantep'teki buluşmasından hemen önce Halep Valisinin davetlisi olarak Suriye'de bulunduklarını hatırlattı.

Halep'in büyük bir medeniyetin buluştuğu, kadim tarihin kesişme noktası olduğunu, bu yüzden de bölgenin kendileri için önem arz ettiğini dile getiren Zorlu, "Özellikle 8 Aralık tarihinden itibaren Ahmed Şara yönetiminde Suriye'nin istikrarı, güvenliği, huzuru ve barışı için gerçekten önemli sonuçlara imza atılıyor. Bu anlamda Suriye-Türkiye arasındaki ilişkilerin de önemli bir noktası olarak Halep'i görüyoruz." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Türk Dünyası Belediyeler Birliğini temsilen Halep'in yeniden inşası, imarı ve özellikle belediyecilik noktasında iş birliği başlıklı konuları görüşmek üzere Halep'te olduklarını anlatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Valimizin yönetiminde, değerli belediye başkanı ve diğer heyetle çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah başta su kaynakları olmak üzere Halep'in yeniden imarında park, bahçe ve okulların inşasında çok boyutlu iş birliğini hayata geçirme arzusundayız. Bölgesel kalkınma ve bölgesel ekonomiyi hep birlikte başta sınır illerimiz olmak üzere bir büyük seferberliği de yakın gelecekte arzu ediyoruz. Bunun gerekli detaylarını az önce Valilik ve diğer yetkili kurumlarla da görüşüp müzakere etme fırsatı bulduk."

Zorlu, iki dost ve komşu ülke olarak zor günlerde birlikteliği sürdürdüklerini dile getirerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyduğu irade, kararlı duruşun sadece bölge açısından değil bugün dünyada örnek gösterilen irade olarak ortaya çıktığını vurguladı.