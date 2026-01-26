Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Suriye'ye yardım eli: 11 TIR malzeme gönderildi

Türkiye'den Suriye'ye yardım eli: 11 TIR malzeme gönderildi

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 22:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesinde sivil halka ulaşması amacıyla 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, gıda ve bebek bezi yüklü 5 TIR olmak üzere toplamda 11 TIR insani yardım malzemesini sevk etti.