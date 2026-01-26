Türkiye'den Suriye'ye yardım eli: 11 TIR malzeme gönderildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesinde sivil halka ulaşması amacıyla 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, gıda ve bebek bezi yüklü 5 TIR olmak üzere toplamda 11 TIR insani yardım malzemesini sevk etti.
Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.