Türkiye'den Suriye'ye yardım eli: 11 TIR malzeme gönderildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesinde sivil halka ulaşması amacıyla 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, gıda ve bebek bezi yüklü 5 TIR olmak üzere toplamda 11 TIR insani yardım malzemesini sevk etti.

Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.

