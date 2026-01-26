Tek kareyle Türkiye’nin yüreğine dokunmuştu: Ali Meşe hayatını kaybetti

Bolu 'nın Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve simge haline gelen Ali Meşe , bir süredir yaşlılığa bağlı sebeplerle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. Meşe'nin cenazesi, Ordular köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Ordular köyünde 17 Ocak 2018'de meydana gelen olayda, Ali Meşe sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkmış ve ahşap evi kullanılamaz hale gelmişti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evinin enkazı önünde kedisine sarılarak ağlayan Meşe'nin o anları, Türkiye genelinde yankı uyandırmıştı.

FOTOĞRAF: AA

Olayın ardından devlet yetkililerinin ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir ev inşa edilmiş ve yaşlı adam kedisiyle birlikte bu eve yerleştirilmişti.