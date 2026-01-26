Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'yu kabul edecek

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 26-28 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

İMZA TÖRENİ BUGÜN

Ziyaretin en önemli aşaması, 27 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak baş başa ve heyetler arası görüşmeler olacak. Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle masaya yatırılacağı zirvede, iki ülke arasındaki iş birliğini stratejik bir seviyeye taşıyacak yeni anlaşmaların imzalanması planlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILAYACAK

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşılayacak.

Erdoğan, Tinubu ile ikili ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek daha sonra resmi yemeğe iştirak edecek.